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Zübeyir Aydar: PKK-MİT görüşmelerini polis sızdırdı!

MİT mensupları ile PKK arasında Oslo’da yapılan görüşmelere katılan kapatılan DEP eski milletvekili Zübeyir Aydar, görüşmeyi basına polisin sızdırdığını iddia etti.

13 Şubat 2012 16:06

 

 
Aydar, "AKP ile Gülen Cemaati arasında bir güç savaşı yaşanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla da cemaatin etkin olduğu poliste bazı tasfiye ve düzenlemeler yapılıyor. Polis de buna karşılık hareketimizle ilgili belge ve bilgileri MİT’in arşivinden araklayıp yayınlıyor" dedi.
 
Oslo’da MİT ve PKK görüşmelerine katılan Kapatılan DEP eski Miletvekili Zübeyir Aydar, PKK yanlısı Roj TV yerine yayına başlayan Sterk TV’de dün akşam yayınlanan programa katıldı. Aydar, kendilerinin prensip olarak bu görüşmelere ilişkin bilgi ve belgeleri açıklamadıklarını, ahlaki ve siyasi duruşlarının gereği olarak da sözlerine bağlı kalarak sustuklarını söyledi.
 
 

’AKP- Cemaat güç savaşı’

 
Oslo görüşmeleri ile ilgili sadece Türk tarafıyla ilgili değil, koordinatör ülkeyle ilişkin olarak da taahhütlerine sadık kaldıklarını belirten Aydar şunları söyledi:
 
"Ancak, bu meselenin devlet içindeki güç çekişmesine alet edildiğini görüyoruz. AKP ile Gülen Cemaati arasında bir güç savaşı yaşanıyor. Anlaşıldığı kadarıyla da cemaatin etkin olduğu poliste bazı tasfiye ve düzenlemeler yapılıyor. Polis de buna karşılık hareketimizle ilgili belge ve bilgileri MİT’in arşivinden araklayıp yayınlıyor."
 
 

’Öcalan'un mektubu gerçek'

 
Aydar, basında çıkan mutabakat metni ile Öcalan’a ait olduğu söylenen mektubun gerçek olup olmadığı sorusu üzerine, "Önderliğimizin yayınlanan mektubu gerçektir. Ancak metni üzerinde ise bazı düzeltmeler yapılmıştır. Bazı maddeler çıkarılmış, bazıları farklı dokümanlardan alınıp eklenmiştir. Metinde sözü edilen bazı maddeler mutabakatla alakalı metinde var, bazıları yoktur" diye konuştu. 

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