İşte MİT krizinin kronolojisi!

Demirtaş: MİT'e yapılan operasyon Suriye müdahalesinin ön hazırlığı

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MİT’e yapılan operasyonun aslında Suriye’ye yönelik bir müdahalenin ön hazırlığı olduğunu iddia etti.