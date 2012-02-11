İşte MİT krizinin kronolojisi!

8 Şubat: MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT mensubu KCK soruşturmasında ifadeye çağrıldı.
9 Şubat: İfadeye gitmeyen Fidan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı.
MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulundu. MİT'ten savcılığa gönderilen yazıda "Başbakanlık'tan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir" denildi.
10 Şubat: MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı. Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Hükümet, MİT-yargı arasındaki krizi sonuçlandırmak için harekete geçti. MİT kanunu değişiyor. Savcılar Başbakan'dan izin almadan harekete geçemeyecek.