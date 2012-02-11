MİT'i ifadeye çağıran savcı görevden alındı!

T24 - Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’i ifadeye çağırmasının ardından bugün görevden alındı.

KCK soruşturması kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 MİT mensubunu ifadeye çağıran soruşturma savcısı Sadrettin Sarıkaya dosyadaki görevinden alındı. Savcı Sarıkaya "Yapacak birşey yok. Görevlendirme bugün oldu. Biz görevimizi yaptık" dedi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ifadeye çağırıldığı soruşturma dosyasının, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'dan alındığını bildirdi.

Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın yerine İbrahim Işık ve Adem Özcan görevlendirildi. Bilal Bayraktar'ın ise soruşturma dosyasındaki görevi devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Sarıkaya’nın yerine iki özel yetkili savcı dosyada görevlendirildi. KCK soruşturmasına savcılar İsmail Işık ve Adem Özcan görevlendirildi. Özel yetkili savcı Bilal Bayraktar’ın ise soruşturma dosyasındaki görevi devam ediyor. Bundan sonra KCK soruşturmasını savcılar Bilal Bayraktar, İsmail Işık ve Adem Özcan yürütecek. Sarıkaya’nın dosyadaki görevinden alınmasının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İlk açıklama

Savcı Sarıkaya "Görevden alındığımı televizyondan öğrendim. Başsavcı'nın taktiri. Yapacak birşey yok. Görevlendirme bugün oldu. Biz görevimizi yaptık" dedi. Savcı Bilal Bayraktar'ın KCK soruşturmadaki görevi ise sürüyor.

Üç aydır Beşiktaş Adliyesi'nde

Özel Yetkili Savcı Sarıkaya, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile birlikte KCK soruşturmasını yürütüyordu. Savcı Sarıkaya ismi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Tanre ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'i ifadeye çağırması ile gündeme geldi. MİT'çilerin ifadeye çağrıldığı, daha sonra 4'ü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı süreçte Özel Yetkili Savcı Bilal Bayraktar bir seminere katıldığı için görevli olarak Kolombiya'da bulunuyordu.

Konya’nın Çumra Hâkimliği’nden 2005’de Adalet Müfettişliği’ne atanan Sadrettin Sarıkaya, 2011’de de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Sarıkaya daha sonra özel yetkili savcı olarak Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde görevlendirildi. Yaklaşık 3 aydır Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Sarıkaya KCK soruşturmasını yürütüyor.