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Gül: MİT'i suçlarken dikkatli olun

Cumhurbaşkanı Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT'çinin ifadeye çağrılmasını "talihsiz ve üzücü" sözleriyle değerlendirdi. Gül, "Kurumları suçlarken dikkatli olunması gerekir" dedi.

10 Şubat 2012 17:45

Cumhurbaşkanı Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT'çinin ifadeye çağrılmasını "talihsiz ve üzücü" sözleriyle değerlendirdi. Gül, "Kurumları suçlarken dikkatli olunması gerekir" dedi.
 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 eski MİT’çi hakkında yakalama kararı çıkartılması, MİT Müsteşarı Hakan Fidan için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazısı yazılmasını değerlendirdi.


Abdullah Gül, yaşananları "talihsiz ve üzücü" olarak nitelendirdi.


Soğukkanlılık çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:


''Kurumlar, kanunlarla verilen görevleri yerine getirmelerinden dolayı suçlanırken çok dikkatli olunması gerekir. Bu konu ve bütün bunların yaşanması, Türkiye için gerçekten talihsizliktir ve üzücüdür."

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