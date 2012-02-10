Eski 4 MİT'çi için yakalama kararı

T24 - KCK soruşturmasında ifadeye çağrılan eski MİT yöneticileri Emre Taner ve Afet Güneş'in de aralarında bulunduğu 4 MİT görevlisi için yakalama emri çıkarıldı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınması için ise Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazısı yazıldı.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerini ifadeye çağıran KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı, bugün yeni bir yasal süreç başlattı.



İfadeye vermeye gelen olmayınca savcılık, eski MİT'çiler için yakalama MİT Müsteşarı için de Ankara'ya yazı gönderdi.



Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı.

Suçlama: KCK'ya yardım etmek



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'in ifade için savcılığa çağırmıştı.



MİT mensuplarının ifadesini alması beklenen Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar ile birlikte terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik soruşturmayı yürütüyor.



MİT mensuplarının, KCK üyelerine yardımda bulunduğu iddia ediliyordu.



Sözkonusu soruşturma kapsamında eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan ve eski DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi, 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.

MİT 'savcının yetkisi yok' demişti



MİT Müsteşarlığı dün adliyeye bir yazı göndererek, bilgi istenen olayların görev kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak savcılığın yetkisi olmadığını hatırlatmıştı.



Bugün savcılığın Hakan Fidan için Ankara'ya yazı göndermesi, yetkisizlik tartışmasında MİT'in görüşünün göz önünde bulundurulduğu şeklinde yorumlandı.