Tuğluk: MİT-PKK görüşmeleri tıkanırsa iç savaş çıkar

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağırılmasını değerlendiren Van Millevekili Aysel Tuğluk, 'MİT ve PKK arasındaki görüşmelerin tıkanması halinde iç savaş yaşanabilir. Böylesi bir sürecin eşiğindeyiz' dedi.

Doğan Haber Ajansı muhabri Ferit Aslan'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre;Van Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı ve Abdullah Öcalan’ın avukatlarından Aysel Tuğluk, KCK soruşturması kapsamında PKK ile yapılan görüşmeler nedeniyle özel yetkili savcı tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı yöneticilerinin ifadeye çağrılmasını değerlendirdi.

Tuğluk, Abdullah Öcalan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında yapılan görüşmelerin belirli bir seviyeye geldiğini fakat, görüşmelerin somutlaşmaması nedeniyle donduğunu söyledi.

Tuğluk, "İmralı’da yapılan görüşmelere katılan ekibe yönelik bir soruşturmadır. Bu ekibe, ’Bir daha bu tür girişimlerde bulunmayın’ mesajı verilmek isteniyor. İmralı ile yeniden görüşmelerin yapılmaması amacı ile söz konusu soruşturma açıldı. Güvenlik stratejisinin devam etmesini isteyen ve aynı zamanda siyaseti tehdit eden bir operasyondur. Çünkü, bu görüşmeler siyasi iradenin izni ile yapıldı. Bunlar her kimse İmralı ile devletin görüşmesini istemeyen kesimlerdir. Bunların önünü AKP’nin kendisi açtı. Sınırsız yetkiyi mahkemelere kendisi verdi. Şimdi bu yetkilerle onu vurmaya çalışıyorlar. Yargının devletleşmesi gibi bir şey ortaya çıktı" dedi.

Tuğluk, yaşananlar karşısında AK Parti’nin alacağı tutumun son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Kürt sorununun çözümünü yargının kucağına bırakırsan sonu böyle olur. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’de her alanda bir normalleşmeden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu süreç AKP’yi geri götürecektir. MİT müsteşarı Fidan olayı AKP’yi bitirmeye dönük bir projedir. Bunun zeminini de AKP kendisi yaratmıştır. Süreç, derin bir yaklaşım olup diyalog ve meseleyi çözmek istemeyen, İmralı’nın önünü kapatan bir yapı niteliği taşıyor. Uluslararası güçler her zaman bu işin içinde yer almıştır. MİT ve PKK arasındaki görüşmelerin tıkanması halinde iç savaş yaşanabilir. Böylesi bir sürecin eşiğindeyiz. Süreçten bir restleşmeye doğru gidilirse büyük bir kaos ve krize neden olur. Bu nedenle var olan operasyon, diyalog arayışının önünü kapatmak ve savaş istemek demektir. Yapılan operasyonla kriz ve savaş çıksın isteniliyor. Operasyon aynı zamanda bu görüşmeleri yaptıran siyaseti de tehdit ediyor. AK Parti bu durumu ön görüp yeniden bir diyalog süreci kurarsa belki bu gidişatın önü kesebilir."