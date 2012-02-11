Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletmek için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, konferans vermek üzere geldiği İTÜ Evi'nde, Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak gazetecilere açıklamada bulundu.

Sabah saatlerinde Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Sayın başbakanı sabahleyin aradım, geçmiş olsun dileklerimi iletmek üzere. Doğrudan görüşme olanağımız olmadı. Sanıyorum akşama doğru doğrudan görüşme olanağımız olacak. Kendisine Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.