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Başbakan Erdoğan dün gece 2. kez ameliyat oldu!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım 2011'de gerçekletirilen sindirim sistemi operasyonunun ikinci aşamasının yaklaşık 30 dakikalık bir girişimle uygulandığı açıklandı.

11 Şubat 2012 15:17

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Erdoğan\'ın, 26 Kasım 2011\'de gerçekleşen sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşamasının yaklaşık 30 dakikalık bir girişimle başarıyla tamamlandığını, başlangıçta planlandığı üzere tedavinin bu şekilde nihayete erdirildiğini bildirdi. Açıklamada, \'\'Başbakanımızın sağlığı son derece iyidir. Kendisi, hafta içinde rutin mesaisine başlamayı planlamaktadır\'\' ifadeleri kullanıldı. Bozdağ: Hastaneye kaldırılmadı, sağlığı yerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan\'ın hastaneye kaldırıldığı şeklindeki iddiaların doğru olup olmadığını soran gazetecilere, \'\'Bunlar doğru haberler değil. Sayın Başbakanımızın sağlığı gayet yerinde. Hastaneye kaldırılmadı. Bunlar fısıltı haberler, doğru değil. Sayın Başbakanımızın sağlığı gayet yerinde. Bakanlar Kurulu toplantısının iptali de söz konusu değil\'\' yanıtını verdi.

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