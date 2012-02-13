Başsavcıvekili Fikret Seçen: Bazı devlet görevlileri yetkilerini aştı

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, MİT görevlilerinin ifadelerinin alınması talebinin ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Ülkemizin her yerinde huzur ve güvenin temin edilmesi amacıyla yürütülen iyi niyetli girişimlerin Cumhuriyet Başsavcıvekilliğimizce soruşturma konusu yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Yürütme organı tarafından terörün sona erdirilmesi amacıyla belirlenen tercih ve politikaların soruşturma konusu yapılması söz konusu değildir.

Bu soruşturma, Cumhuriyet Başsavcıvekilliğimizce KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan bir soruşturma sırasında, bazı devlet görevlilerinin kendilerine yürütme organı tarafından verilen görevinin dışına çıkarak hareket ettikleri, bu suretle örgütün eylemlerinin gerçekleştirilmesine yardım ettikleri şüphesini doğuracak deliller elde edilmesi nedeniyle başlatılmış olup, sadece bu görevlilerin eylemlerine yöneliktir."

Savcı görevden alındı

KCK soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcı Sadrettin Sarıkaya, geçtiğimiz hafta MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı.

MİT, Savcı Sarıkaya’nın ifade davetine görevsizlik ve yetkisizlik gerekçesiyle itiraz etti. MİT Müsteşaşarı’nın ifade vermesinin Başbakan’ın iznine bağlı olduğu vurgulandı.

Ancak bu talebi dikkate almayan Savcılık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazısı gönderdi. Diğer 4 MİT mensubu için de yakalama kararı çıkardı.

Bu gelişme üzerine 5 MİT mensubunu ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya, KCK soruşturmasından alındı.

Soruşturmayı Özel Yetkili Savcılar Bilal Bayraktar, İsmail Işık ve Adem Özcan’ın yürütmesine karar verildi.

Yasa teklifi hazılandı

Hükümet, tüm bu gelişmeler yaşanırken tartışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir yasa teklifi hazırladı.

Hazırlanan teklifle MİT Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu arasındaki çelişkinin giderilmesi hedefleniyor.

Teklif, MİT mensuplarının ya da Başbakan'ın özel olarak görevlendirdiği kişilerin soruşturulmalarını tamamen Başbakan'ın iznine bağlıyor.