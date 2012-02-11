'MİT Müsteşarı'nı Başbakan'ın izni olmadan çağırmak doğru değil'

T24 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, bazı MİT görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmaya ilişkin, ''Başbakan'a bağlı bir MİT Müsteşarı'nı Başbakan'ın izni ve bilgisi olmadan, bu şekilde sorguya çağırmak doğru değildir'' dedi.

Ankara'dan İstanbul'a giderken, Bolu Dağı'ndaki dinlenme tesisinde mola veren Atalay, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, MİT mensupları için alınan yakalama kararına ilişkin, hükümet olarak tavırlarının açık olduğunu vurguladı.

MİT mensuplarının görevini yerine getirdiklerini belirten Atalay, ''Kamu görevi yapan insanların o görevden dolayı suçlu sayılmaları yanlıştır. Biz hükümet olarak bunu böyle gördük. Burada ismi geçen kişiler, büyük fedakarlıklarla kendilerine verilen kamu görevini yerine getiriyorlar. Dolayısıyla böyle kamuoyu önünde suçlu ilan edilmeleri, sorguya çağrılmaları yanlıştır'' dedi.

Başbakanlığa bağlı MİT'in özel görevlere sahip bir kuruluş olduğunu ifade eden Atalay, terör ve benzeri olaylarla ilgili en özel çalışmaların MİT tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

''Direkt Başbakan'a bağlı bir MİT Müsteşarı'nı Başbakan'ın izni ve bilgisi olmadan bu şekilde sorguya çağırmak doğru değildir'' diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bununla ilgili yanlış yorumlar var. O yanlış yorumları önlemek için yasal düzenleme yapılıyor. Kanun teklifi, Meclis'e intikal etti. İnşallah önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Hükümet olarak bu konulara hem serinkanlı bakıyoruz hem de olayın bütün boyutlarını ele alarak, hukukun içinde değerlendirmeler yapıyoruz. Hukuk anlamında bir eksiklik varsa onları tamamlama yolunda gayret ediyoruz.''