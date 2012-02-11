Kılıçdaroğlu'nun 'Çiller tutuklandı' gafının sırrı çözüldü

Türkiye'nin kritik saatler geçirdiği anlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüde konuşuyordu. Önüne gelen, 'Tansu Çiller'e tutuklama kararı çıkmış' notunu okudu salon buz kesti ardından alkış tufanı koptu. Ancak notun daha sonra yanlış anlaşıldığını belirterek, kapıda kendisini karşılayan gazeteci ordusuna "MİT'çiler için tutuklama kararı çıkmış" düzeltmesini yaptı.Kılıçdaroğlu'na o notu ileten ise CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi olduğu ortaya çıktı.

CNN TÜRK yayınına katılan Çelebi, kendisinin notu doğru ilettiğini, ancak genel başkana ileten kişinin kendisini yanlış anladığını aktardı.

Çelebi şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu Türkiye'nin nasıl bir kaos içinde oluğuna ilişkin değerlendirme yapıyordu. Bana MİT'çilerin savcılıkça yakalama kararıyla ilgili bilgi notu getirdiler. Ancak bilgi notu gürültüden MİT'çiler yerine Çiller diye anlaşılmış. Genel Başkanın önüne giden nottaki hata bizden kaynaklandı. Tamamen bir iş kazası oldu.."

"PROJELERİMİZİ HALKA YETERİNCE ANLATAMADIK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı süresince kendisini en fazla zorlayan konunun, projelerini halka anlatacak zaman bulamamaları olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, A.A muhabirinin, özel yaşamıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Mayıs ayında CHP Genel Başkanlığında ikinci yılını dolduracak olan Kılıçdaroğlu’na, bu süre içinde kendisini en fazla zorlayan konunun ne olduğu soruldu. En fazla, hazırladıkları projeleri, kamuoyuna anlatmadaki zaman kısıntısın kendisini zorladığını belirten Kılıçdaroğlu, hayatın her alanında karşılaşılan sorunlar için proje ürettiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "İklim değişikliğinden demokrasiye, askerlikten yoksulluğa kadar... Ama bu projeleri halka anlatacak zaman bulamadık. Beni en çok zorlayan bu oldu" dedi.

Genel Başkanlığa seçilmesinden sonra eşine zaman ayırıp ayıramadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Yeteri kadar zaman ayırdım dersem, yanlış olur" karşılığını verdi. "Eşiniz bu durumdan şikayetçi mi?" sorusunu ise Kılıçdaroğlu, "Elbette" diye yanıtladı.

3 çocuk babası olan Kılıçdaroğlu, çocuklarıyla ilgili sorular üzerine "Çocukların, her biri ayrı yerde. Onlar kendi işleriyle uğraşıyorlar. Çocukların siyasetle çok fazla ilgileri yok" dedi.

Sakin yapısıyla tanınan Kılıçdaroğlu’na, "Bu sakin yapınızı, genel başkanlıktan sonra koruyabildiniz mi? Sinirler yıpranabiliyor mu?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu, "Çok fazla değil. Eski konumumu koruyorum" karşılığını verdi.

Yemekle arasının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Enerjinizin kaynağı, söylemlerinizdeki haklılık. Eğer haklı olduğunuza inanıyorsanız, çok daha enerjik olabiliyorsunuz. İşin özü bu. Söylemlerinizde haklı olacaksınız ve söylediklerinize inanacaksınız" diye konuştu.