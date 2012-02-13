30 ilde KCK operasyonu: 109 kişi gözaltında!

Ankara'da sendikalara baskın

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar Ankara'da özellikle sendikalar ve sendika üyelerine yönelikti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜMBELSEN) Genel Merkezleri ile bazı sendika üyelerinin evlerinde arama yapıldığı bildirildi. Ankara’da şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 15’i kadın.

İstanbul'da BDP yöneticileri gözaltında

İstanbul'daki operasyonlarda sabah saatlerinde 16 kişi gözaltına alınırken, bu sayının 41'e ulaşması bekleniyor. Bakırköy, Güngören, Şirinevler ve Beyoğlu'nda yapılan operasyonlarda, aralarında BDP İl ve İlçe yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kişilerin KCK Önderlik Komitesinin eylem talimatları doğrultusunda hareket ederek, KCK adına eylem düzenleyen kişiler olduğu ileri sürüldü. Gözaltı sayısının Türkiye çapında 235'e ulaşacağı öğrenildi.

Van'da gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Van'ın Erciş ilçesinde KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin yürüttüğü KCK soruşturması kapsamında Erciş'te gözaltına aldığı 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adana: 13 gözaltı

KCK'ya yönelik İstanbul merkezli ;yürütülen soruşturmada, Adana'da 13 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta İstanbul'da Zeytinburnu, Küçükçekmece, Beyoğlu ve Maltepe'de bombalı saldırı ve araç kundaklaması olaylarına ilişkin Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın Adana ayağında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çok adrese baskın yaptı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mersin'de aralarında KESK üyelerinin de olduğu 6 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KCK operasyonları kapsamında Mersin'de aralarında KESK üyelerinin de bulunduğu 6 kişi göz altına alındı. Operasyon sonucu KESK'e bağlı Eğitim Sen üyesi öğretmen S.G.Ç., SES eski kadın sekreteri S.M, ile H.V., M,A., İ.Ö. ve A. Ç. evlerinde göz altına alındı.

Evlerde yapılan aramada bazı evrak ile bilgisayar hard disklerine el konuldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerin daha sonra İstanbul'a sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir: 11 gözaltı

İzmir'de KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir, Aydın, Antalya ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında BDP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 2'si kadın 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şırnak'ta 5 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde il merkezi ve Cizre ilçesinde KCK operasyonu yapıldı. Operasyonda Şırnak merkezde 3, Cizre ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadeleri alındıktan sonra İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

BDP'li belediye başkanının kızı da gözaltında

Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı BDP'li Mehmet Yaşik'in kızı 23 yaşındaki Dilek Yaşik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine baba evinde gözaltına alındı.

Bugün sabah saatlerinde Belediye Başkanı Mehmet Yaşik'in evine jandarma tarafından operasyon yapıldı. Başkanın kızı Dilek Yaşik gözaltına alınırken, evdeki bilgisayar ile bazı dökümünlara el konuldu. Gözaltında tutulan Dilek Yaşik'in, İzmir'e gönderileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaşik, saat 05.30 sıralarında evine operasyon yapılmasını eleştirdi. Mehmet Yaşik, "Kızımın İzmir'le hiç bir bağlantısı yoktur. Yapılan Kürtlere yönelik bir operasyondur" dedi.