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KILIÇDAROĞLU: Dokunan yanmaya devam ediyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

11 Şubat 2012 21:25

T24 - MİT'çileri ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın soruşturmadan alınmasını değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "AKP adalete bir düğüm daha attı, dokunan yanmaya devam ediyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT'çiyi ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın soruşturmadan alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dosyanın savcıdan alınması AKP yargısının ne kadar tarafsız ve bağımsız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dokunan yanmaya devam ediyor.

AKP adalete bir düğüm daha atmıştır. Bu AKP'nin yargısıdır diyorduk bizi eleştiriyorlardı. Bir kez daha haklılığımız ortaya çıkmıştır.

CHP'li belediyelerde çalışanlar, öğrenciler, gazeteciler tutuklanınca yargı bağımsız oluyor AKP'ye dokununca savcıya el çektiriliyor.

Bu olay AKP yargısının, Özel Yetkili Mahkemelerin meşruiyetini tamamen ortadan kaldırmıştır. Tutuklama kararları meşruiyetini yitirmiştir."

 

 

 

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