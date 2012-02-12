Çiçek'ten MİT yasası yorumu: Mübalağa etmek doğru olmaz

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MİT Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili "Her türlü iş ve işlemler hukuk çerçevesinde değerlendirilir ve yerli yerine oturur. Olanı olduğundan çok fazla da mübalağa etmek doğru olmaz" dedi.





TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MİT Yasası’nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili, "Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. O konularda soğukkanlı davranmak ve sağlıklı değerlendirme yapmak gerekir. Türkiye bir hukuk devletidir. Her türlü iş ve işlemler hukuk çerçevesinde değerlendirilir ve yerli yerine oturur" dedi.



Kahramanmaraş’ın Fransız işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıldönümü kutlamalarına katılan TBMM Başkanı Çiçek, Vali Şükrü Kocatepe’yi makamında ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Vali Kocatepe, Çiçek’e yöreye özgü bakır işlemeli tepsi hediye etti. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin soru üzerine, "Başbakanlık açıklama yaptı. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Sağlığının iyi olduğunu biliyorum. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Merak edilecek bir şey yok çok şükür" diye konuştu.



Çiçek’e MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması ve 4 eski MİT’çi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, iktidar tarafından MİT Yasası’nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili değerlendirmesi soruldu.



Çiçek, "MİT yasası Meclis’e geldi. Salı günü Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. Bilmiyorum, salı günü olsun göreceğiz. Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. O konularda soğukkanlı davranmak ve sağlıklı değerlendirme yapmak gerekir. Türkiye bir hukuk devletidir. Her türlü iş ve işlemler hukuk çerçevesinde değerlendirilir ve yerli yerine oturur. Olanı olduğundan çok fazla da mübalağa etmek doğru olmaz" dedi.



Çiçek, yeni Anayasa hakkında yöneltilen bir soruya ise bu konuyu gerektiği zaman konuştukları cevabını verdi. Çiçek, muhalefetin Meclis idaresinde adaletsiz davrandığı iddiasıyla yaptığı eleştirilere yönelik soruya ise "Eleştirir, eleştiri haklarıdır. Kimseye bir şey eleştiriyor diye kızmak yok, darılmak yok. Herkes fikrini söyler" yanıtını verdi.



Vali Şükrü Kocatepe’den Kahramanmaraş’a ilişkin bilgiler alan Çiçek, daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Poyraz’ı makamında ziyaret etti.



Çiçek’in Kahramanmaraş programına TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Adalet Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nevzat Pakdil, Dr. Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, Sevde Beyazıt Kaçar ve Sıtkı Güvenç eşlik etti.



TBMM Başkanı Çiçek, MADO Evi’nde onuruna verilecek yemeğin ardından Ankara’ya hareket edecek.



