Türkiye'deki yasağa Twitter'dan 'inceliyoruz' açıklaması

Savcılık kararıyla Türkiye'de Twitter'a koruma tedbiri koyulmasının ardından Twitter'dan bir açıklama geldi.
Şirket, "Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz" dedi.
Twitter'ın ABD'nin San Francisco kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, kullanıcıların cep telefonlarındaki SMS özelliklerini kullanarak tweet gönderebileceği belirtildi.
Ayrıntılı bir açıklama yapmayan şirket, “Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri inceliyoruz" demekle yetindi.