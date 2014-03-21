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İşte Twitter yasağını delmenin yolları

Kapatilan Twitter'a erişebilmek için DNS ayarlarını değiştirmek ya da VPN uygulaması kullanmak gerekiyor

21 Mart 2014 05:06

Twitter'ı kapatıldı. Peki, sansürü aşıp twitter'a girmek isteyen ne yapacak? İşte engelleri aşmanın yolları:

Twitter 'a girmek için bilgisayarlarda DNS ayarlarını değiştirmek ya da VPN uygulaması satın almak gerekiyor. Google 'a VPN yazarsanız, satın alabileceğiniz ya da belli süre bedava kullanabileceğiniz programları siz gösterecektir. Bu programlarla istediğiniz sitelere girebilirsiniz. 

 

Mobil'de yasakları aşmak için yapılacaklar 

 

Akıllı telefon ve tabletlerde mobil olarak twitter'a girebilmek için Google Play ya da Apple Store'dan "Hotspot Shield" ya da "onavo protect" programını indiriniz.

 

Windows 8 DNS Ayarları Değiştirme

 

Ekranda bilgisayara bağlı olan ağ bağlantıları görüntülenecektir. Listeden kullandığınız ağ bağdaştırıcınıza sağ tıklayın ve önümüze açılan menüden “özellikler” i seçin. Wireless kullanılan bir bilgisayarda “Wireless Network Connetion” yazanı sağ tıklıyoruz. 

Önümüze “Wireless Network Connection Özellikleri” penceresi çıkıcak. Pencerede yer alan listeden “Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)” seçeneğine çift tıklayın.

Ardından ekrana gelen pencerede “Aşağıdaki DNS Sunucu adreslerini kullan” seçeneğini seçip, tercih edilen ve diğer DNS sunucu alanlarına sırasıyla “4.2.2.1″ ve “4.2.2.2″ yazıyoruz ve tamam diyerek pencereleri kapatın. İstediğiniz siteye girebilirsiniz artık.

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