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Twitter yasağı ne zaman kalkacak?

BTK'dan yapılan açıklamada, Twitter'daki 'hukuka aykırı içerikler' çıkarıldığı takdirde siteye erişim yasağının kaldırılacağı belirtildi

21 Mart 2014 11:19

Twitter’a erişimin engellenmesiyle ilgili BTK’dan yapılan açıklamada, “Yurtdışı merkezli söz konusu internet sitesinin, Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde, tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verileceği” belirtildi.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarda İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan son değişiklikle "istisna" haline getirildiği öne sürülen internet sitesi kapatma (sitelere erişimi engelleme) yolu, dünyanın en büyük iki sosyal paylaşım sitesinden biri olan Twitter için uygulandı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde "Twitter'ın kökünü kazıyacağız" demesinden saatler sonra, Twitter'a Türkiye'den erişim dün gece yarısından itibaren mahkeme kararına dayanarak engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘vatandaşların şikayetleri üzerine, Twitter'da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince erişimi engelleme kararları verildiğini’ bildirdi.

BTK’dan yapılan açıklamada, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB), 5651 sayılı kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışmalarını yürüttüğü anımsatıldı.

‘Vatandaşların şikayetleri üzerine, Twitter'da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince erişimi engelleme kararlarının verildiği’ kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararlar, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ulaşmış ve başkanlığımız tarafından içeriğin çıkarılması Twitter'dan istenmiştir. Ancak, mahkeme kararlarının uygulanması hususunda tüm iyi niyet çabalarımıza karşılık Twitter bu kararlara duyarsız kalmış ve mahkeme kararlarını tanımamıştır. Yurtdışı merkezli söz konusu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş olduğu kararları yok saymıştır.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter'a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlüdür."

 

Aykırı içerikler kaldırılınca erişim normale döner

 

Açıklamada, "Yurtdışı merkezli söz konusu internet sitesinin, Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde, tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verileceği" bildirildi.

 

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