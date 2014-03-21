Ünlüler Twitter yasağına ne dedi?

Twitter'ın akşam saatlerinde kapatılmasıyla birlikte ünlüler de yine Twitter üzerinden isyan etti, tepkilerini gösterdi.

Pek çok Twitter kullanıcısı popüler sosyal medya hizmetine giriş yapamıyor. Mahkeme kararları internet servis sağlayıcılara (İSS) gönderiliyor. İSS’ler sırayla engel koyuyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dün Bursa mitingindeki konuşmasında, Twitter’la ilgili “Kökünü kazıyacağız” demişti. Başbakan’ın konuşması ardından Başbakanlık gece 22:00 sularında açıklama yaparak Başbakan Erdoğan’ın “Hukuki bir duruma işaret ettiği” vurgulamış, Twitter’in mahkeme kararlarını uygulamadığı ve “Twitter’e erişimin engellenmesinden başka çare kalmayabileceği” belirtilmişti.

İşte Twitter'ın kapanmasına tepkiler: