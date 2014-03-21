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Başbakan 'kökünü kazıyacağız' dedi ve Türkiye Twitter'ı kapattı!

Twittter'a Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 'koruma tedbiri' uygulanıyor

21 Mart 2014 02:21

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarda İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan son değişiklikle "istisna" haline getirildiği öne sürülen internet sitesi kapatma (sitelere erişimi engelleme) yolu, dünyanın en büyük iki sosyal paylaşım sitesinden biri olan Twitter için uygulandı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde "Twitter'ın kökünü kazıyacağız" demesinden saatler sonra, Twitter'a Türkiye'den erişim dün gece yarısından itibaren mahkeme kararına dayanarak engellendi. 

Twitter’dan yapılan açıklamada  “Türkiye’den erişimin engellendiğine dair haberleri inceliyoruz” denildi.

Sosyal ağ sitesi Twitter’a erişim engellendi. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar “Bu İnternet sitesi (twitter.com) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 10. Maddesi İle Görevli)’nin 20/03/2014 tarih vesayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır” mesajı ile karşılaşıyor.

Başbakan Erdoğan’ın bugünkü “Twitter mwitter, hepsinin kökünü kazıyacağız” sözlerinden sonra Başbakanlıktan yapılan 'Twitter kapatılabilir' açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Twitter kapatıldı.

BTK'nın site bilgileri sorgu sayfasında www.twitter.com adresi sorgulandığı zaman site hakkında alınan mahkeme kararları ile birlikte "TİB tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır" ibaresi yayınlanıyor.

Siteye DNS ayarları değiştirilerek halen daha erişilebiliyor.

 

Twitter Kablonet ve Uydunet'te kapatıldı

 

TİB, koruma tedbiri gerekçesiyle Twitter ’a erişimi engelledi. TİB’in sorgulama ekranında da yer alan bilgilendirmeye göre Twitter’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla koruma tedbiri uygulandığı ifade ediliyor.

Kararda “Bu İnternet sitesi (twitter.com) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 10. Maddesi İle Görevli)’nin 20/03/2014 tarih vesayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır.” açıklaması yer alıyor.

 

İstanbul Başsavcılığı'nın kararı ile

 

Twitter.com’un engellenmesine yönelik 4 yargı bulunuyor. Bu kararlardan da üçünün mahkeme, dördüncüsünün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındığı görülüyor. Başsavcılık tarafından alınan karar aynı zamanda erişim engellemenin uygulandığı tarihte, yani 20 Mart’ta alınmış. Dört karar ile ilgili bilgiler şöyle:

“İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 3/2/14 tarih ve 2011/795 sayılı kararına istinaden Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır”

İstanbul Anadolu 5. Sulh mahkemesi’nin 18/3/14 tarih ve 2014/181 sayılı kararına istinaden Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır”

Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 4/3/14 tarih ve 2014/223 sayılı kararına istinaden Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 10. Maddesi ile görevli)’nin 20/2/14 tarih ve sayılı  kararına istinaden Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır”

 

Yeni yasaya göre site kapatma

 

İnternet sitelerinde özel hayat veya kişilik haklarının ihlali durumunda iligili içeriğin engellenmesi, ancak mahkemenin "sadece ilgili içeriğin çıkarılmasıyla şikayet konusu ihlalin giderilemeyeceğine kanaat getirmesi halinde bütün siteye erişimin engellenmesi" öngörülüyor.

Geçen ay 5651 sayılı yasanın 9. maddesine eklenen hüküm şöyle:

"Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir."

 

 

 

 

 

 

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