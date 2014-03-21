Başbakanlık: Twitter mahkeme kararlarına karşı duyarsız

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, bugünkü konuşmasında dile getirdiği “twitter mwitter, hepsinin kökünü kazıyacağız” sözleri hakkına Başbakanlık’tan açıklama yapıldı. Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada mahkeme kararlarına karşı “Twitter yetkililerinin duyarsız kaldıkları” ifade edildi.

Başbakan Erdoğan'ın bugün Twitter ile ilgili yaptığı "kökünü kazıyacağız"sözlerine Başbakanlık Basın Müşavirliği tarafından açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bazı linklerin kaldırılmasına ilişkin mahkemelerden çıkarmış oldukları kararların uygulanması konusunda Twitter yetkililerinin duyarsız kaldıkları bir sürecin söz konusu olduğunu" bildirdi.

Başbakan Erdoğan, bugün Bursa'da düzenlediği mitingde, "Şimdi bakın uluslararası komplolar bu işin içinde. Çok ilginç. Bu Twitterlar falan var ya şimdi mahkeme kararı çıktı, Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü görecekler” demişti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

“Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa mitingindeki konuşmasında Twitter hususunda kullandığı ifadelerde, hukuki bir duruma işaret edilmektedir.

Halihazırdaki durumda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bazı linklerin kaldırılmasına ilişkin mahkemelerden çıkarmış oldukları kararların uygulanması konusunda Twitter yetkililerinin duyarsız kaldıkları bir süreç söz konusudur. Nitekim bu süreç zarfında mahkeme kararları doğrultusunda TİB gerekli girişimlerde bulunmuş, ancak Twitter yetkilileri bu taleplere duyarsız kalmıştır.

Mahkeme kararlarını umursamama, hukukun gereğini yerine getirmeme biçimindeki bu tutumda bir değişiklik gözlenmemesi halinde, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için teknik olarak, Twitter'e erişimin engellenmesinden başka çare kalmayabileceği belirtilmektedir.



Başbakanımız da Bursa'daki konuşmasından bu olguya dikkati çekmiş bulunmaktadır”