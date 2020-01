'Twitter'ın kökünü kazıyacağız, uluslararası tepki umurumuzda değil'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Twitter, mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü görecek” dedi.

Bursa’da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, “Ben birilerine 'Haşhaşi' dedim. Ama bu CHP de Haşhaşi'dir. Aynı yerde buluşuyorlar. Omurgalı olmak lazım siyasette. Omurgasızdan bir şey olmaz” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

‘17 Aralık Türkiye’ye yapılan bir saldırıdır’

"AK Parti'ye karşı çok farklı çevrelerin ve merkezlerin birleşerek saldırı başlattı. Aslında bu saldırı salt AK Parti'ye yönelik bir saldırı değil. Bu aslında hükümete, şahsıma, Başbakan'a yönelik bir saldırı değil. Bu saldırı doğrudan doğruya Türkiye'ye yapılıyor. Bu saldırı devlete, milli güvenliğimize yapılıyor. Bize 'Ekonominiz çok büyüdü, ülkenizin gücü çok arttı, itibarı yükseldi. Dünyadaki mazlumlara siz niçin sahip çıkıyorsunuz' diyorlar.''

''Mısır, Suriye diyorsunuz, Filistin'e sahip çıkıyorsunuz' diyorlar. 'Terör meselesini çözüm yoluna koydunuz, kanı durdurdunuz, gözyaşını dindirdiniz' diyorlar. Yani diyorlar ki 'Biz bundan rahatsız olduk'. Çünkü bundan besleniyorlar. 'Biz bunu istemiyoruz, kabullenemiyoruz, hazmedemiyoruz' diyorlar. Şunlara bak. İşte bu saldırı büyük Türkiye'yi hazmedemeyenlerin saldırısıdır.”

‘Ananaslarla, tespihlerle, şantajla meşgul olana alim denmez’

“Bir tek ceketim var deyip, holdingleri, şirketleri, milyar dolarları yönetenden alim olmaz. 'Pencere kenarlarında yattım' diye övünüp ananaslarla, tespihlerle, rafinerilerle, ihalelerle, şantajla, tehditle meşgul olana alim denmez. İnsanların telefonlarını gizlice dinleyenden, bunları kaydedenden, bunları şantaj için kullanandan derviş olmaz, gönül insanı olmaz, hizmet eri olmaz. Memleketine fitne sokandan, dostunu arkadan vurandan, kardeşini kuyuya atandan, insanların mahremini gözetleyenden münzevi olmaz. Spordan siyasete, magazinden istihbarata kadar her türlü işle uğraşan, her türlü kirli işe bulaşan, memleketin her meselesine burnunu sokandan asla din adamı da olmaz, alim de olmaz, muteber insan da olmaz."

"Ananasla şantajla meşgul olana alim denmez. Her türlü kirli işe bulaşan, memleketin her meselesine burnunu sokandan alim olmaz... Süratle bu adımı atıyoruz, ülkemin güvenliği söz konusu. Ülkeme fitne sokmak isteyen karşısında bizi bulacak."

'Twitter'ın kökünü kazıyacağız'

"Şimdi bakın uluslararası komplolar bu işin içinde. Çok ilginç. Bu Twitterlar falan var ya şimdi mahkeme kararı çıktı, Twitter falan hepsinin kökünü kazıyacağız. 'Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der' hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler."

'CHP de Haşhaşi'

"Ben birilerine 'Haşhaşi' dedim. Ama bu CHP de Haşhaşi'dir. Aynı yerde buluşuyorlar, ortak paydaları o. CHP Kur'an-ı Kerim'leri toplatan değil mi, yakan değil mi, kitapları yasaklayan değil mi, ezan-ı Muhammediye'yi aslına uygun olarak değil Türkçe okutan değil mi? Bu CHP tarihi boyunca başörtüsüne zulmetmedi mi?"

"Kılıçdaroğlu dün bir yerlerde gezerken Ankara'da falan gene öyle değişik değişik işaretler yapmış. Nasıl oldu bilmiyorum? Her işareti yapıyor. Çünkü göründüğü gibi olan değil, olduğu gibi görünen değil nerden ne gelirse toparlayabilir miyim acaba, diyen birisi. Omurgalı olmak lazım siyasette. Omurgasızdan bir şey olmaz."

"CHP Genel Başkanı, yalanda çok mahirdir. Burada da yalanlarını söylemiş gitmiş. 2011 yılında Kılıçdaroğlu 'Burada yüzde 40 oy alamazsam istifa ederim' dedi. Ne kadar oy aldı. Yüzde 26. İstifa etti mi? Aradan 3 yıl geçti yeni Bursa’ya geldi. Namus söze veriyor. 'Kemal Kılıçdaroğlu sözü' diyor. Bursa, Kemal Kılıçdaroğlu sözünün ne olduğunu çok iyi biliyor."

'Üsküdar’a bir müftü müsveddesi'

"Şimdi İstanbul Üsküdar’a bir müftü müsveddesi koymuş, Üsküdar’a müftü gerek, diyor. Ya belediyecilik ayrı bir şey. Müftüden belediye başkanı olmaz mı? Olur tabii ama bundan olmaz.

Said-i Nursi'nin izinden gittiğini söyleyen Pensilvanya, CHP ve MHP ile darbe yapmaya çalışıyor."