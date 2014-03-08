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Başbakan Erdoğan, ‘Facebook’ ve ‘Youtube’u kapatabilir mi?

BDP’li Hasip Kaplan, 'Başbakanın gücü Facebook, Twitter, Youtube kapatmaya yetmez' derken, uluslararası yasak konulmadığı için bu çabaların boşa çıkacağına dikkat çekti

08 Mart 2014 00:33

Hülya Karabağlı / Ankara

“Bu milleti Youtube'a Facebook'a yediremeyiz” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Gezi Parkı’ndan, Berkin Elvan’a, Ali İsmail Korkmaz’a kadar birçok toplumsal gösteriyi örgütleyen sosyal medya da yolun sonuna mı geliniyor? Başbakan, mevcut yasa ya da yeni bir yasayla bunları kapatabilir mi?

 

‘İnternet Yasası şimdi anlaşıldı’

 

CHP’nin bilişim uzmanı İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, internet özgürlüklerini zapturapt altına alan ve yürürlüğe giren son yasaya neden ihtiyaç duyulduğunun Başbakanın dün yaptığı açıklamalarla iyice anlaşıldığını söyledi. “Hangi zihniyetle yasanın getirildiği netleşti” diyen Aksünger’e göre, “ Facebook ve Youtube, zihniyet olarak kapatılabilir. Ama teknik olarak mümkün değil”. Yani, adrese ulaşım engellenebilir. Ancak sayfaya erişim engellenemez.

Son çıkan yasanın sayfaya erişimi engellemediğine dikkat çeken Aksünger, “Yeni bir yasa daha getirmeleri gerekiyor. Mevcut düzenlemelerle sayfayı kapatamazlar” dedi.

 

Sadece Facebook, Youtube yok ki?

 

Aksünger, “Dünyada sadece Youtube, Facebook yok ki? Çok mecralar var? Binlerce yer var. Başedemezler”.

 

Hasip Kaplan: Başbakanın gücü yetmez

 

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “ Başbakanın gücü, Twetter, Facebook, Youtube’u kapatmaya yetmez” dedi.

Kaplan, ulusal yasaklarla Türkiye’de servis sağlayıcılarının yasaklanabileceğini ancak, bu işin uluslararası boyutu ve yasaları olduğuna dikkat çekiyor. “ Uluslararası yasalardan dolayı yasaklayamazsınız” diyen Kaplan, “Türkiye’den erişmek isteyenler uluslararası dolayım üzerinden kolayca yol bulurlar” dedi.

 

Türkiye’nin önünde üç seçim varken

 

“Yel değirmenlerine karşı savaşmanın bir anlamı yok” diyen Kaplan, Türkiye’nin üç seçim sürecinde olduğunu hatırlattı ve Gezi direnişinde aynı yöntemin kullanılmak istendiğini ve yapılamadığını dikkat çekti. Kaplan, CHP’li Aksünger’le, “ Adrese erişimin engellenebileceğini. Ancak, sayfaya erişimin için yeni bir düzenleme gerekeceğine dikkat çekiyor.

CHP ve BDP’li vekiller, bu işler yapılırken uluslararası ve ticari yönün de unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

 

Erdoğan ne demişti?

 

Başbakan Tayyip Erdoğan, internet yasası hakkında "Yapabileceğimiz kadarını yaptık. O alanda da 30 Mart'tan sonra atacağımız yeni adımlar var" dedi. Başbakan, konuya ilişkin olarak "Bu konuda kararlılığımız var. Bu milleti Youtube'a Facebook'a yediremeyiz. Kapatılmaları da dahil" ifadelerini kullandı. İnternette yayımlanan dinlemelerden sonra normal telefon kullanmaya başladığını söyleyen Erdoğan, "Bu dinlemeler adamı ipe götürür, çok montaj var. Adamı eşinden ayırır" demişti.

 

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