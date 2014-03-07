Abdullah Gül: Youtube ve Facebook kapatılamaz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Youtube, Facebook, dünyada geçerli platformlar, kapanması söz konusu olamaz" dedi. Gül, özel hayata saldırı veya başka suçlar işlenmesi durumunda "Bunlar kapatılır" diyerek "site kapatmanın" değil "ilgili içeriklerin yayından kaldırılmasının" gündeme geleceği mesajını verdi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Youtube ve Facebook'u kapatabiliriz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Önce bilinmesini isterim ki Türkiye demokratik bir hukuk ülkesidir. Özgürlüklerin güçlenmesini arzu ederiz. Gerilemek söz konusu olmaz. Kimse de gerilemeyi özlemez zaten Türkiye'de. İnternet yasasını biliyorsunuz. Sıkıntılı durumlar vardı. Noksanlıkları düzelttiler. Youtube, Facebook, dünyada geçerli platformlar, kapanması söz konusu olamaz. Biz her zaman özgürlüğün genişletilmesiyle ilgili gurur duyuyoruz. Herhangi bir şekilde suç işlenirse, özel hayata saldırı söz konusu olursa mahkeme kararıyla bunlar kapatılır. Gerçek ortamda suç neyse, sanal ortamda da suç aynıdır” dedi.

İlker Başbuğ kararı

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla tahliyesi gündeme gelen eski Genelkurmar Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ile ilgili bir soru üzerine Gül, "Sayın Başbuğ'un kararının oy birliğiyle alınmasını çok değerli bir karar olarak görüyorum" diye konuştu.

Bakan Bozdağ'ın tahliye açıklaması

Gül, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Bugün bazı tahliyeler olabilir" sözleriyle ilgili olarak ise, "Bunlarla ilgili bir şey diyemem. Bu hukukçuları ilgilendiren bir konu. Fikir beyan etmem doğru olmaz" görüşünü dile getirdi.

Başbakan ne demişti?

Başbakan Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında, internet yasası hakkında "Yapabileceğimiz kadarını yaptık. O alanda da 30 Mart'tan sonra atacağımız yeni adımlar var" dedi. Başbakan, konuya ilişkin olarak "Bu konuda kararlılığımız var. Bu milleti Youtube'a Facebook'a yediremeyiz. Kapatılmaları da dahil" ifadelerini kullandı. İnternette yayımlanan dinlemelerden sonra normal telefon kullanmaya başladığını söyleyen Erdoğan, "Bu dinlemeler adamı ipe götürür, çok montaj var. Adamı eşinden ayırır" demişti.