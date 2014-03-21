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Bülent Arınç Twitter yasağını aştı

Başbakan Erdoğan'ın talimatı sonrası getirilen Twitter yasağını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç attığı tweetle yasağını aştı

21 Mart 2014 11:00

Twitter'ın yasaklanmasının ardından ilk önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü  Bülent Arınç tarafından tweet attı. Arınç, attığı tweetle "Bugün Manisa'da olacağız" dedi.

Erdoğan'ın twitter yasağını ilk delen isimlerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'di. Yasağın hayata geçirilmesinin hemen ardından 4 saatten az bir sürede 12 milyona yakın twit atıldı. Twitter ve gelebilecek yeni kapatmalara karşı yolları hızla paylaştı. Gökçek'in ardından bir twit de Bülent Arınç'dan geldi.

İşte o tweet:

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