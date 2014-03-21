Ankara Twitter'ı kapattı



Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce katıldığı bir TV programında Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kapatacaklarını söylemişti.

Erdoğan, dün Bursa'daki seçim mitinginde Twitter'ın kullanımını eleştirerek işin içinde uluslararası komplolar olduğunu savundu. "Bunların hepsinin kökünü kazıyacağız" ifadesini kullanan Erdoğan, "Efendim uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler" diye konuştu.

Gerekçe: 'T.C. mahkemelerini tanımadılar'

Twitter kullanıcıları, hesaplarına girmek istediklerinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile bazı mahkemelerin çeşitli kararları doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından koruma tedbiri uygulandığına ilişkin ekran görüntüsüyle karşılaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise vatandaşların şikayetleri üzerine, Twitter'da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince erişimi engelleme kararları verildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Twitter adlı internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş olduğu kararları yok saymıştır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter'a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'Diktatörlüğün tescili'

Avrupa Komisyonu'nun dijital stratejilerinden sorumlu üyesi Neelie Kroes, Twitter hesabından geçtiği yorumda, "Türkiye'deki Twitter yasağı yersiz, anlamsız ve korkakçadır" ve "Türk halkı ve uluslararası topluluk bunu sansür olarak değerlendirecektir. Bu görüşe katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa merkezli İnternet Yayıncıları Derneği (İYAD), Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Twitter'la ilgili çıkışına tepki gösterdi. İYAD'ın açıklamasında, "Başbakan’ın Twitter’ı kapatmaya yetecek iktidar gücünü kendinde bulması 'diktatörlüğün tescili' anlamına gelecektir" denildi.

Türkiye'de Twitter kullanıcı sayısının 12 milyonu bulduğu belirtiliyor. Türkiye'de hemen her 3 internet kullanıcısından birinin Twitter'da hesabı bulunuyor. Türkiye, bu özelliğiyle Hollanda'dan sonra ikinci sırada geliyor.