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Twitter'dan Türkiye'ye mesaj

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Türkiye'de Twitter'ın kapatılması üzerine Türkçe bir mesaj paylaştı.

21 Mart 2014 12:01

Dorsey, Twitter'ın küresel hesaplarından biri olan Policy tarafından yazılan şu mesajı retweet etti:

"Avea ve Vodafone'dan 2444'e, Turkcell'den 2555'e START mesajı göndererek SMS üzerinden Twitter kullanmaya başlayabilirsiniz."

Mahkeme kararları sonrası twitter.com’a Türkiye üzerinden erişimin engellenmesi üzerine, Twitter küresel iletişim ekibi twitter.com/global adresinden Türkiye’deki kullanıcılara yönelik bir açıklama yapmıştı. Twitter ekibi, kapanma sonrası Türkiye’den gelen trafiğe dair raporları incelemeye devam ederken, hem Türkçe hem İngilizce atılan kurumsal mesajda, kullanıcıların SMS ile de tweet atabilecekleri hatırlatıldı.

Twitter Sözcüsü Jim Prosser, Başbakanlık’tan gün içinde yapılan açıklamada dile getirilen, twitter’ın sahibi Twitter Inc. şirketinin “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bazı linklerin kaldırılmasına ilişkin mahkemelerden çıkarmış oldukları kararların uygulanması konusunda duyarsız kaldığı” iddiasına yanıt vermezken, şirket attığı iki tweet'te Türk kullanıcılara şöyle seslenilmişti:

"Turkish users: you can send Tweets using SMS. Avea and Vodafone text START to 2444. Turkcell text START to 2555."

"Avea ve Vodafone'dan 2444'e, Turkcell'den 2555'e START mesajı göndererek SMS üzerinden Twitter kullanmaya başlayabilirsiniz.

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