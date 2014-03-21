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Twitter'ın kapatılmasına Avrupa'dan ilk tepki: Türkiye'nin yasağı ödlekçe

Avrupa Komisyonu'nun dijital stratejilerinden sorumlu üyesi Neelie Kroes Twitter'ın kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı

21 Mart 2014 04:12

Türkiye'de Twitter'ın yasaklanmasına ilk tepki Avrupa Komisyonu'nun dijital stratejilerinden sorumlu üyesi Neelie Kroes'ten geldi.

Kroes attığı mesajda "Türkiye'deki Twitter yasağı yersiz, anlamsız ve ödlekçedir. Türk halkı ve uluslararası topluluk bunu sansür olarak görecektir" dedi.

 

ABD: Endişeliyiz

 

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Sosyal Medya sitelerinin kapatılması önerileri hakkında oldukça endişeliyiz" dedi.

Yapılan açıklamada "Daha önce de söylediğimiz gibi, Sosyal Medya sitelerinin kapatılması önerileri hakkında oldukça endişeliyiz. Demokrasiler, kamudan gelen farklı sesler (görüşlerle) güçlenir.Bağımsız ve kısıtlı olmayan medya demokratik, açık toplumların temel unsurudur ve aynı zamanda resmi olarak şeffaflığın ve hesaba çekilirliği garantiye alır" denildi.

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