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Yıldırım: Trabzonspor'un iki maçına bakılsın

Mahkemenin ilk iki gününde 401 sayfalık iddianamenin 232 sayfası okunmuştu. Bugün bu sayının 300'ü geçmesi beklenirken Cuma günü itibariyle iddianamenin okunması sona erecek.

16 Şubat 2012 12:17

T24 - “Şike” davasının üçüncü duruşmasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yapacağı savunmanın herkesi şaşırtacağını söyledi. Yıldırım, Trabzonspor’un geçen sene oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına bakılmasını istedi.
 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin küçük salonunda görülen şike davasının üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Olgun Peker, Aziz Yıldırım, Mecnun Odyakmaz, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Tamer Yelkovan'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı.

Tutuklu sanıklardan Bülent İbrahim İşçen'in raporlu olması nedeniyle katılmadığı duruşmada, tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Futbol Takımları Genel Direktörü Tayfur Havutçu ile Doğan Ercan, Ahmet Ateş, Serkan Acar, Yavuz Ağrıgöl ve Tuğrul Çağrı Özer de hazır bulundu.

Duruşma salonuna gelerek yerine geçen Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, arka sıralarda oturan tutuklu sanıklara seslenerek, ''Ön tarafa gelin de yüzünüzü görelim'' dedi. Bunun üzerine sanıklar ön taraflara oturdu.


Tayfur'u kutladı


Ekinci, tutuksuz sanık Tayfur Havutçu'yu da Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Portekiz ekibi Braga'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçı kast ederek, ''Tayfur Bey, Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz'' şeklinde konuştu.


Odyakmaz: Maç satacak kadar...


Bu arada, duruşma başlamadan önce basın mensuplarının olduğu bölümün yakınına gelen tutuklu sanık Sivasspor Külübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçe-Sivas maçı sırasında şeref tribününden stada doğru eliyle yaptığı 4 işaretinin yanlış anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

''Emniyette o hareketi bana sordular. 'Her neyse polis sorar ama savcı sormaz' dedim. Savcılıkta da aynı soru sorulunca iyice sinirlendim. 'Her neyse hakim sormaz' dedim ama hakim de aynı soruyu sordu. O yetmiyormuş gibi bir de cezaevine girdiğimde gardiyanın ilk sorduğu da 'Ağabey o işaret ne anlama gelir' oldu.''

''Biz şike yapmak için maçtan önce konuşup anlaşamadık ama şeref tribününde 2 dakikada anlaştık ve ben 4 işareti yaptım öyle mi?'' diyen Odyakmaz, ''Biz maç satacak kadar ... çocuğu muyuz'' diyerek küfür içeren ifadeler kullandı.


Yıldırım: Dolandırıcılıktan bizi tutukladılar


Mahkeme Başkanı Ekinci, duruşmaya 10 dakika ara verdi. Ara sırasında basın mensuplarının yanına gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şike nedeniyle yargılanmadaklarını söyleyen Yıldırım, “Bu hadise şike olayı değildir, öyle bir savunma yapacağım ki şaşıracaksınız” dedi.

Yıldırım, “Bırakın bu şike işlerini, bizi dolandırıcılıktan tutukladılar” diye konuştu.


'Trabzon'un iki maçına bakılsın'


Geçen sezonla ilgili iddiaları da hatırlatan Yıldırım, “Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Trabzonspor maçlarına bakılsın. Neden bu maçlar incelenmiyor?” dedi.

Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocukların izleyeceği Sivasspor maçı için tüm taraftara çağrı yapan Yıldırım, “Her iki takımın bayan taraftarları bu maçı birlikte izlesin” dedi.

Duruşmada, TRT spikerleri Hakan Kıra, Muammer Demiröz ve Ömer Faruk Zora tarafından iddianamenin 232'nci sayfasından itibaren okunmasına devam ediliyor.


Taraftar bugün de gelmedi


Bu arada, duruşma salonu önüne dün olduğu gibi taraftarların gelmediği, duruşma salonunda da önceki 2 celseye göre katılımın az olduğu gözlendi.

 

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