Aziz Yıldırım istemedi, taraftar Silivri'ye gelmedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla sarı lacivertli taraftarları, şike davasının Silivri’den sonra yürütüleceği yer olan Çağlayan’a çağırdı.

Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Dün (önceki gün) Silivri’de, o soğuk havada, o uzun saatlerde, orada olarak bizlere destek veren, gücümüz olan, taraftarlarımıza teşekkür ederim. Varlığınızı, desteğinizi, yanımızda olduğunuzu bir kez daha hissettirdiniz, oradaki varlığınızla anlatılmaz bir mutluluk yaşattınız. Sesinizin ve varlığınızın bize güç verdiğini bile bile ‘Üşümesin, evlerine gitsinler, duruşmalar devam ediyor, Çağlayan’a gelirler’ dedim.”

Silivri’de 2. gün sessizliği

Şike davasının ikinci oturumuna basının, avukatların ve sanık yakınların ilgisi az olurken, gözler yine Aziz Yıldırım’ın üzerindeydi.

FUTBOLDA şike iddialarına ilişkin davanın ikinci oturumuna basının, avukatların ve sanık yakınlarının ilgisi az oldu. Silivri’deki duruşmaya Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanık Bülent İşcen rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğu için duruşmaya gelemedi.

Oturumda iddianamenin 232 sayfasına kadar okundu. Duruşmayı 19.30’da bitiren Mahkeme Başkanı 20-21 ile 23-24 Şubat’ta Çağlayan’da duruşmalara devam edileceğini söyledi. 3 dakika yakınlarıyla görüşme izni alanması üzerine sanıklar ve Aziz Yıldırım salondaki tanıdıklarına sarıldı.

3 taraftar pankart açtı

Pendik’ten gelen ve üzerinde sarı lacivert renklerle, F.Bahçe ve Yıldırım’a destek veren pankartı açan 3 taraftar, 30 dakika sonra cezaevinin önünden ayrıldı.

SiLiVRi’DEN NOTLAR

Çalık’a müdahale

Duruşma devam ederken, davanın tutuklu sanığı Giresunspor yöneticisi Coşkun Çalık rahatsızlandı. Salonda bir süre bekletilen ambulanstaki sağlık ekibi tarafından Çalık’a ilk müdahale yapıldı.

Özaydınlı ve Koç güldü

Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü’ başlıklı bölümde suç isnatlarının okunduğu sırada salonda zaman zaman gülüşmeler yaşandı. İddianamedeki ‘tarla’ ve ‘inşaat’ kelimeleri okunurken Murat Özaydınlı ve Ali Koç’un da güldüğü görüldü.

B12 vitamini istedi

Sanıklardan F.Bahçe Muhasebecisi Tamer Yelkovan, eşinden B12 vitamini, 3 beyaz gömlek, tuvalet kağıdı, kahve ve süt tozu istedi. Yelkovan diğer sanıkların da ihtiyacının olduğunu belirterek, B12 vitaminin çok sayıda getirilmesini istedi.