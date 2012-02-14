Silivri Saracoğlu oldu, taraftar Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı

T24- Şike davasında ilk kez hakim karşısına çıkan Başkan Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu Fenerbahçe yöneticilerine destek veren taraftarlar, Silivri’yi adeta Şükrü Saracoğlu Stadı’na çevirdi. “Haklıyız kazanacağız” pankartı açan taraftar, yöneticiler lehine tezahüratlar yaptı.



İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonundaki duruşmaya, tutuklu sanıklar Olgun Peker, Aziz Yıldırım, Mecnun Otyakmaz, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Tamer Yelkovan, Cemil Turan, Bülent Uygun, Abdullah Eker, Abdullah Karakuz, Ahmet Çelebi, Ali Kıratlı, Çoşkun Çalık, Haldun Şenman, Mehmet Yenice, Ömer Ülkü, Sami Dinç, Selim Kımıl, Talat Emre Koçak, Yusuf Turanlı, Abdullah Başak ve Hakan Karaahmet katıldı. Tutuklu sanık Bülent İşçen ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelmedi.



Duruşmada aralarından Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş, Alaatin Yıldırım, Ümit Karan, İskender Alın ve Korcan Çelikay'ın da aralarında bulunduğu 25 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, başkan Mehmet Ekinci ve üye hakimler Hikmet Şen ile Seyfettin Mermerci'den oluştu. Duruşmada özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan görev aldı.



Duruşma salonuna saat 09.15 sıralarında alınan tutuklu sanıklardan Aziz Yıldırım, izleyici bölümüne el salladıktan sonra yerine oturdu. Görevli TRT spikerleri tarafından tensip zabtının okunduğu duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasına başlandı.



Duruşmayı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Kamer, Ali Koç, Vedat Olcay, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Serhat Çeçen, Semih Özsoy, Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı ile aralarında Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Enis Berberoğlu, Ahmet Hakan Çoşkun'un da bulunduğu yaklaşık 60 gazeteci ile kulüp temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi izliyor.

Bu arada, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin önünde bulunan taraftarlar da 38 metre uzunluğunda üzerinde Fenerbahçe Kulübünün ilk armasının bulunduğu ve ''Alın terimiz şerefimizdir'' yazılı ''İstanbul Anadolu Yakası GFB'' imzalı bir pankart açtı.



''Sana kalkan ellere kalkan olacağız'', ''Sevgi eylem gerektirir'', ''Sevdamızın peşindeyiz. Silivriliyiz Fenerbahçeliz'', ''Sana söz yine baharlar gelecek'' ''Sevdamıza kelepçe vuramazsınız'', ''Her şeyin farkındayız, sonuna kadar yanındayız'' yazılı çok sayıda pankart ve dövizler taşıyan taraftarlar, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamındaki iddialara ilişkin tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ lehine, futbol yorumcusu Erman Toroğlu ile bazı basın kuruluşları aleyhine tezahürat yaptılar.



Yerleşke ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, duruşma salonun önünde bulunan boş alana taraftarları arayarak alırken, salonun önündeki otoparka girişine izin verilen araçlar da köpeklerle aranıyor.



Duruşma nedeniyle çok sayıda taraftarın yerleşke önünde bulunacağını öğrenen seyyar satıcılar da sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi. Seyyar satıcıların içinde yiyecek ve içecek satanlar olduğu gibi Fenerbahçe atkısı ve beresi satanlar da bulunuyor. Davadaki gelişmeleri aktarmak üzere çok sayıda canlı yayın aracı da yerleşke önünde bulunuyor.

