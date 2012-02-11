FB yöneticileri şike davasını izleyebilecek

T24 - Futbolda şike davası 14 Şubat'ta başlıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 93 sanığın 9 ay ile 115 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor. Silivri cezaevinde görülecek duruşmaya spor kulüplerinin taraftarları alınmayacak.

Şike davasına bakacak 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci, ilk duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarları sağduyuya çağıran Ekinci, "Kesinlikle takımları yargılamıyoruz. Suç işledikleri iddia edilen kişileri yargılıyoruz. Takımlar ülkemizin 100 yıllık değerleridir" dedi.

Duruşma öncesi mahkeme heyeti bazı kararlar da aldı. Buna göre duruşma salonuna hiçbir takımın taraftarı alınmayacak. İzleyici olarak basın mensupları dışında her sanığın üçer yakının salona girmesine izin verilecek.

Kulüp yöneticileri ise özel izinle duruşmaya katılabilecek. Şu ana kadar sadece Fenerbahçe yönetimi izleyici olarak katılma talebinde bulundu.

İddianamede müşteki sıfatıyla yer alan Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin de istedikleri takdirde duruşmaya katılabileceği belirtildi.

Güvenlik önlemleri arttırılacak

Mahkeme heyeti, duruşma günü salonda olay çıkmaması için jandarmadan en üst düzeyde güvenlik alınmasını istedi. Davaya spor yorumcusu Erman Toroğlu, Bucaspor yönetimi ve Trabzonspor taraftarı bir savcı, "suçtan zarar gördükleri" iddiasıyla müdahillik talebinde bulundu.

14 Şubat salı günü Silivri'de görülmeye başlanacak duruşma 4 gün sürecek. 401 sayfalık iddianame 3 TRT spikeri tarafından okunacak. Duruşmalar 21 Şubat Pazartesi gününden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devam edecek.

Bu arada, davanın 1 numaralı sanığı Olgun Peker mahkemeden "yalan makinesi" talebinde bulundu.