Şike davasında kim, kaç yılla yargılanıyor?

T24 - Şike davasında 401 sayfalık iddianamenin okunacağı duruşmanın ilk 4 günü Silivri’deki salonda görülecek. Ardından yargılamaya Çağlayan’da devam edilecek.

Ayşegül Usta'nın Hürriyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:

Ve operasyon: Tarih 3 Temmuz 2011

Şike operasyonu başladı. Aralarında Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş gibi dev kulüplerimizi de kapsayan bu operasyonla 56 kişi gözaltına alındı.

İbrahim şike için fetva almış : Tarih 5 Temmuz 2011

İstanbul BŞB’li İbrahim Akın’ın iddianamedeki konuşmaları gündeme bomba gibi düştü. İbrahim “Şike parası almak caiz midir?” diye bir hocadan fetva almış.

Fenerbahçe’yi yıkan sözler : Tarih 25 Ağustos 2011

TFF, şike yaptığı gerekçesiyle Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nden men etti. Bu kararın UEFA’nın talimatıyla alındığı söylendi. Devler Ligi’ne Trabzon gitti.

Aydınlar TFF’den istifa etti: Tarİh 31 Ocak 2012

UEFA’nın CAS savunmasında “Fenerbahçe’yi biz değil TFF göndermedi” demesi üzerine TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar samimiyetsizliklerden yakınarak istifa etti.

Ve Türk Futbol Tarihi’nin en büyük duruşması başlıyor... 3 Temmuz 2011’de başlayan şike soruşturması kapsamında, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 23’ü tutuklu, 93 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Tutuklandıktan sonra Metris Cezaevi’ne gönderilen ve yaklaşık 8 aydır burada kalan 23 sanık dün güvenlik nedeniyle ilk duruşmaların yapılacağı Silivri Ceza ve İnfaz Kampüsü’ne nakledildiler. Şimdi artık yargılama süreci başlayacak.

17 Şubat’ta Çağlayan’a gönderilecek

SESLİ ve görüntülü olarak yapılacak duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından TRT’de görevli üç spiker özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’in hazırladığı 401 sayfalık iddianameyi okuyacak. Bugün başlayacak olan duruşma 15 Şubat Çarşamba, 16 Şubat Perşembe ve 17 Şubat Cuma günü Silivri’deki duruşma salonunda görülecek. İddianamenin okunmasının 17 Şubat Cuma günü tamamlanmasının ardından yargılamaya Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda devam edilecek. Süreç böylece başlamış olacak.

Taraftarlar salona alınmayacak

Sanıkların ifadesi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılacak olan duruşmalarda alınacak. Sanık sayısı ve sanıklar adına duruşmaya katılacak avukat sayısının çok olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici olarak sanık yakınlarından en fazla 3’er kişi alınacak. Fenerbahçe Kulübü yöneticileri de duruşmaya izleyici olarak katılmak için mahkemeye başvurdu. İddianamede adı geçen hiçbir spor takımının taraftarı ise duruşma salonuna alınmayacak.

Takımlar değil şahıslar yargılanacak

Futbolda şike iddialarına ilişkin davaya bakacak olan İstanbul özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci futbol takımlarına yönelik bir yargılamanın yapılmadığını vurgulayarak, “Futbol kulüpleri 100 yıllık değerler. Burada takımları yargılamıyoruz. İddia olunan suçlamalarla ilgili yargılama yapacağız. Suç işleyip işlemedikleri yargılama sonucunda belli olacak” dedi.

Kim kaç yıl yargılanacak?

Aziz Yıldırım (F.Bahçe Başkanı)

· “Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurup yönetmek” suçlamasıyla 22 ile 72 yıl arasında hapsi isteniyor. 7 maçta şike ve teşvik primi suçlamalarına muhatap olan Yıldırım yeni yasa yürürlüğe girmeseydi, 61 yıldan 156 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaktı.

Olgun Peker (Giresun eski Başkanı)

· “Suç işlemek amacıyla silahlı çete kurmak ve yönetmek, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme, tehdit, nitelikli dolandırıcılık, şike yapmak, rüşvet, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik” suçlarıyla yargılanıyor. İstenen hapis cezası 61 yılla 159 yıl arası. İndirimle 43.5 yılla 115 yıl arası.

Mecnun Otyakmaz (Sivasspor Başkanı)

· “Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmak ve 22 Mayıs 2011’deki Sivas-F.Bahçe maçında şike suçundan 8,5 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Otyakmaz’ın istenen hapis cezası 3,5 yıldan 10 yıl 10 ay.

Şekip Mosturoğlu (F.Bahçe Asbaşkanı)

· İddianamede, “Örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ile şike ve teşvik” ile suçlanıyor. Mosturoğlu’na istenen ceza 23 yıl ile 52 yıl arasında. İndirimli haliyle 5,5 yıldan 17 yıla hapis isteniyor.

Sadri Şener (Trabzonspor Başkanı)

· F.Bahçe-A.Gücü ve Sivas-F.Bahçe maçlarınla teşvik girişimiyle suçlanıyor. 10-24 yıl hapis istenen Şener’in cezası 1 yıl 9 aydan-5 yıla kadar indirilecek.

Serdal ADALI (Beşiktaş eski yöneticisi)

· Beşiktaş-İBB Türkiye Kupası finalinde şike yapılması iddiası var. Mevcut yasada 7,5-18 yıl olan ceza indiriminin ardından Adalı, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar yargılanacak.

Tayfur Havutçu (Beşiktaş Koordinatörü)

· Beşiktaş - İBB Kupa finalinde şike eylemi yapılması iddiasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar yargılanması isteniyor. İndirimin ardından Tayfur Havutçu

için istenen ceza 1 ile 3 yıl arasında.

Hakim karşısına çıkacak sanıklar

İşte tutuklu 23 kişi

Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan, Tamer Yelkovan, Mehmet Yenice, Mecnun Otyakmaz, Ahmet Çelebi, Bülent Uygun, Ömer Ülkü, Olgun Peker, Coşkun Çalık, Abdullah Karakuz, Hakan Karaahmet, Abdullah Eker, Selim Kımıl, Haldun Şenman, Yusuf Turanlı, Emre Talat Koçak, Sami Dinç, Ali Kıratlı, Abdullah Başak, İbrahim Bülent İşcen.

Mehmet Ali Aydınlar sürprizini yaptı

Fenerbahçe'ye başkan olacağı yorumlarını değerlendiren Mehmet Ali Aydınlar “Bugünü kastetmedim” deyip ekledi: “Dünya futbolunda böyle bir soruşturma yaşanmadı.

Aydınlar' ın Bugün gazetesinden Orçun Öztaş'la yaptığı söylişisi şöyle:

Lig kulüplerinin birçoğu dünkü toplantıda Aydınlar için “Geri dönmeli” dedi. Ancak İstanbul kulüplerinin desteğini almak ve tepkisini çekmemek için ‘mutabakat açıklaması’ birkaç gün sonrasına bırakıldı.

Peki çoğunluğun ‘geri dön’ çağrısını ve desteğini alan Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ne düşünüyor?

Kurmaylarıyla son konuşmasında neler söyledi?

İşte o sohbetin detayları:

Kulüplerin desteği büyük. 27 Şubat’taki kongre öncesi tavrınız nasıl olacak?

M.A.A: Buna kayıtsız kalamam.

32.Gün’deki açıklamalarınız, “Fenerbahçe’ye başkan olmak istiyor” diye yorumlandı. Bu doğrumu?

M.A.A: Açıklamalarımın bazı bölümleri yanlış okundu. Şu anda Fenerbahçe’ye başkan olmak gibi bir hedefim yok. En az 10 yıl böyle!

“İstifa edip döndü” eleştirilerine hazırmısınız?

M.A.A: Türk futbolunun yaşadıklarını dünyada kimse yaşamadı. Bir örneği daha yok. Böyle bir soruşturma sürecini kimse görmedi.Herkes bunun farkında olacak.

Değişiklik düşünüyor musunuz?

M.A.A: Kurullarda çok değil. Yönetimde biraz. Belki böylesi daha hayırlı oldu. Hem revizyona gitmiş bir yönetim kurulu hem de bazılarının istediği güven tazelemeyi gerçekleştirmiş oluruz.

İşte son durum bu..

Altını çizmek gerekirse, Aydınlar dönerse kurulları değiştirmeyecek. Böylece hazırlanan raporlar geçerliliğini sürdürecek.Küme düşürmedeğil, UEFA’dan halen onaylı olan ağır eksi puanlı, para cezalı ve kişilere verilecek spor sahalarındanmen uygulamalı formül devreye sokulacak. Bu arada Lütfi Arıboğan yine başkanvekili olacak. Aydınlar, Arıboğan’a çok güveniyor. Tecrübesinden faydalanmak istiyor.

Türkiye'de teşvik almayan yok

Türk futbolunun başarılı golcülerinden Zafer Biryol’dan çarpıcı teşvik yorumu. Kanada’da bir Futbol Okulu’nu yöneten Biryol, Aksiyon Dergisi’nden Behram Kılıç’a konuştu. Biryol, “Teşvik primi Türkiye’de her zaman vardı. Ben şahsen teşvik priminin suç olmasına karşıyım. Ama Türkiye’de teşvik primini almayan futbolcu yoktur herhalde. Allah’a şükür hiç şikeye bulaşmadım. Teklif de edilmedi” diye konuştu. Biryol, “Şike yapacaklar kime teklif edeceklerini bilirler. futbolcular da bilir hangi yöneticinin şike teklifinde bulunacağını. Bu işe bulaşan bir futbolcu kariyeri boyuncu şikede aranan adam olur” ifadelerini kullandı.