Şike Mahkemesi Başkanı: Kesinlikle takımları yargılamıyoruz

T24 - Herkesin merakla beklediği şike davasına 14 Şubat'ta başlanacak. Silivri'de görülecek duruşmaya hiçbir takımın taraftarı alınmayacak. Davanın tutuklu sanığı Olgun Peker'in mahkemeden "Yalan makinası" istediği öğrenildi.



Aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık hakkında açılan dava, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonunda görülecek. Şike davasına bakacak 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci, sevgililer gününe denk gelen ilk duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Kesinlikle takımları yargılamıyoruz"



Başkan Ekinci, "Kesinlikle takımları yargılamıyoruz. Takımlarda görev almış ve iddianamedeki suçları işledikleri iddia edilen kişileri yargılıyoruz. Takımlar ülkemizin 100 yıllık değerleridir. Takımlar yargılama konusu değildir" diyerek taraftarları sağduyuya çağırdı.

Hiçbir taraftar alınmayacak



Duruşma salonuna hiçbir takımın taraftarının alınmayacağı, izleyici olarak basın mensupları dışında her sanığın üçer yakının izleyici olarak alınacağı öğrenildi. Duruşma salonun dışındaki güvenlikten jandarmanın sorumlu olduğu, basın mensuplarına yapılabilecek herhangi bir saldırıdan mahkemenin de rahatsızlık duyacağını, bunun için gerekli önlemlerin en üst düzeyde alınması yönünde yetkililerle görüşüldüğü öğrenildi. Kulüp yönetcilerinin ise özel izinle katılmasının mümkün olduğu, şu ana kadar sadece Fenerbahçe yönetiminin izleyici olarak katılma talebinde bulunduğu bildirildi. İddianamede müşteki sıfatıyla yer alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin, istedikleri takdirde duruşmaya katılabileceği belirtildi.

Üç müdahillik talebi



Davaya üç müdahillik talebinde bulunulduğu öğrenilirken, ilk olarak eski hakem Erman Toroğlu'nun başvuruda bulunduğu, ardından Bucaspor ve Samsun'da görevli Trabzonspor taraftarı bir savcının suçtan zarar gördükleri iddiasıyla müdahillik talebinde bulunduğu belirtildi.

İddianame okunacak



14 Şubat Salı günü Silivri'deki büyük duruşma salonunda görülmesine başlanacak duruşmanın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü de görülmeye devam edeceği ve 4 gün süreyle 401 sayfalık iddianamenin 3 TRT spikeri tarafından okunacağı ifade edildi. 21 Şubat Pazartesi gününden itibaren ise davanın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmeye devam edileceği öğrenildi.

'Yalan makinası' talebi

Cezaevinde tutuklu bulunan dava sanıklarının bilgisayar gibi bazı taleplerinin de olduğu öğrenilirken, bu konunun cezaevi yönetiminin insiyatifinde olduğu en ilginç talebin ise davanın tutuklu sanığı Olgun Peker'den geldiği belirtildi. Peker'in mahkemeden "yalan makinası" talebinde bulunduğu ifade edildi.

Tutuklu sayısı 23



Fenerbahçe Klubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz 2011 tarihinde gözaltına alınmasıyla start alan soruşturmayı, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk yürütmüş, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu teknik direktör ve yönetici 31'i tutuklu 93 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. 401 sayfalık iddianame, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Aralık'ta kabul edilmiş, bu arada sanıklar hakkında uygulanması istenen 6222 sayılı yasada değişiklik yapan 6259 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmişti. Davaya bakan mahkeme, 12 Aralık 2011 tarihinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişiyi tahliye etmiş, dava kapsamında tutuklu sayısı 23'e düşmüştü.

Yıldırım'ın 72 yıla kadar hapis isteniyor



401 sayfalık iddianaede sanıklar için istenen cezalar ise şöyle: eski Giresunspor Kulübü Başkanı olduğu belirtilen Olgun Peker'in, "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurup yönetmek", "dolandırıcılık", "yağma", "rüşvet", "şike", "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "mala zarar vermek", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik" ve 'özel belgede sahtecilik" suçlarından 48 ile 115 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurup yönetmek", "dolandırıcılık", "şike" ve "teşvik primi vermek" suçlarından toplam 22 ile 72 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mosturoğlu için 21 yıl 3 aya kadar hapis



Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgüte üye olduğu iddia edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık", "şike" ve "teşvik primi vermek" suçlarından 6 yıl 9 aydan ile 21 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, benzer suçlamalara ilişkin olarak Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri İlhan Ekşioğlu'nun 19,5 yıl ile 65 yıl 3 ay, Alaeddin Yıldırım'ın 5 yıl ile 16 yıl 8 ay, Fenerbahçe Spor Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan'ın 16 yıl 2 ay ile 53 yıl 8 ay, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan'ın 8 yıl ile 26 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Gümüşdağ için 7,5 yıla kadar hapis istemi



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ'ın "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütüne üye olmak" ve "şike" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sadri Şener için 3,5 yıl hapis istemi



Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticisi Serdal Adalı'nın "şike" suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında, BJK futbol direktörü Tayfur Havutçu'nun aynı suçlamaya ilişkin 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in "teşvik primi verme girişiminde bulunmak" suçundan 1 yıl 2 ay ile 3,5 yıl, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın "teşvik primi verme girişiminde bulunmak" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl ile 3 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar için istenen cezalar



Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da "örgüt üyesi olmak" ve "şike" suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasıistenen iddianamede, sözleşmeleri fesh edilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 5 yıl 3 ay ile 16 yıl 9 ay arasında, sportif direktörü Ümit Karan'ın da 2 yıl 9 ay ile 9 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmaları istendi. Futbolcu İbrahim Akın'ın "şike" ve "teşvik primi" suçlarından 2 yıl 9 ay ile 8 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcu İskender Alın'ın da benzer suçlamalara ilişkin 1 yıl 9 ay ile 5 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.



Futbolcu Serdar Kulbilge'nin "dolandırıcılık" suçundan 4 ile 14 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcular Mahmut Boz ve Murat Şahin'in de aynı suçlamaya ilişkin 2 ile 7 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Emmanuel Emenike, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız ve Mustafa Ulaş Ortakaya hakkında "şike" suçundan 1 ile 3'şer yıl arasında hapis cezası istenen iddianamede, Gökçek Vederson, Sercan Yıldırım ve Sezer Öztürk'ün de "teşvik primi" suçlamasına ilişkin 9 ay ile 2 yıl 3'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.



İddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlamalara ilişkin 1 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.