Aziz Yıldırım'dan Aydınlar'a: Asla Fenerbahçe Başkanı olamayacaksın

T24 - Yıldırım, TFF eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a yönelik çok sert ifadeler kullandı. Yıldırım, Aydınlar için "Asla Fenerbahçe Başkanı olamayacaksın" dedi.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Uzun bir süredir cezaevindeyim. Burada bulunduğum sürece en büyük korkum insanların yüzlerini görememekti. Ancak yanılmışım. İnsanların asıl yüzlerini görebilmek için en doğru zaman en doğru yermiş burası.

3 Temmuz’dan bu yana yürütülen kampanyanın organizatörleri ve fırsatçıları, bir bir gerçek yüzlerini sergilemektedirler.

Zira hırslarına bu kadar dayanabildiler.

Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe’nin bağını koparıp, Fenerbahçe’yi ele geçirme operasyonunu kimlerin yürüttüğü artık açıkça ortadadır…

Görüyorum ki; Fenerbahçe’nin haklarını, emeklerini, işbirlikçileriyle çalarak kaçanlar, bir de bunları Fenerbahçe için yaptıklarını söylemekte ve Fenerbahçe başkan adayı olduklarını açıklamaktadırlar.

Sözümüz sanadır Aydınlar…

Şunu bilmelisin ki; Holding sahibi olabilirsin, TFF Başkanı olabilirsin hatta bir gün çok daha büyük mevkilerde bile olabilirsin. Ama ASLA Fenerbahçe Başkanı olamayacaksın! Sen ve senin arkandaki zihniyetin buna gücü yetmeyecek. Bizlerin mücadelesi, çektikleri, hep bu yüzdendir; Fenerbahçe’yi senin gibilere teslim etmemek içindir.

O bahsettiğin sessiz çoğunluk var ya; sen daha onları tanıyamamışsın.

Sen ki;

Galatasaraylı işbirlikçilerinle yönetemediğin TFF’de, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hakkını türlü oyunlarla gasp etmedin mi?

Türkiye’de UEFA hakkında; UEFA’da Fenerbahçe hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunmadın mı? Her yanlış kararın sorumluluğunu başkalarına yükleyerek yönetemediğin bu süreçte acz içine düşmedin mi?

En acılı günlerinde, senin yanında olan dostlarına yaptığın gibi görevinden ayrılırken mesai arkadaşlarına ihanet edip gitmedin mi?

Sırf zor günlerini atlatabilmen için sana yönetim yetkisi devredilen voleybol şubesini ilk 6 ayında kaosa sürükleyip, düzeltmem için bana gelmedin mi?

Sezon başında verdiğin paraları geri almak için gün aşırı Fenerbahçe Kulübü’nü arayıp taciz etmedin mi?

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü unutarak, voleybolda kazanılan başarıları kendine mal ederek, kendini FENERBAHÇE’NİN üzerinde görmedin mi? Fenerbahçemizin büyüklüğünü kavrayamadığın için sana İslam Çupi’nin Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlatan sözlerini hatırlatırım.

Fenerbahçe Genel Kurulu’nun seçtiği Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nu hiçe sayarak, TFF başkanı sıfatıyla, Teknik Direktörümüze, puan silme kararını dikte ettirmeye çalışıp gereken cevabı almadın mı?

Bırak Aziz Yıldırım’ı, Fenerbahçe Başkanının yargılandığı bu davada, Aziz Yıldırım düşmanlarını bile gölgede bırakacak şekilde, duruşma öncesi, üstelik yine Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe düşmanlarının programlarında, bizi suçlu ilan etmeye kalkmadın mı?

Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe’nin ve yönetimin bağını koparıp, Fenerbahçe’yi ele geçirmek "Fenerbahçe’yi kurtaran adam" olmak için önce Fenerbahçe’yi içinden kurtarılması gereken duruma sokmayı planlamadın mı?

Bu davada yargılanan futbolcuların lisanslarını askıya aldırıp "Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhinde tanıklık yapmak" kaydıyla lisanslarını serbest bırakacağını teklif ve vaad etmedin mi?

Avukatınla Metris Cezaevi’ne haber yollayıp "Başkanım merak etmeyin, Fenerbahçe küme düşürülmeyecek" dedikten sonra avukatın aracılığı ile benden gereken cevabı almadın mı?

3 Temmuz’dan beri yaşananlara, yaşatılanlara ve sana rağmen bu hassas dönemde bayrağı dik tutan yönetimimizi tutarsızca eleştireceğine kendi yönetim tarzına bir bak!

TFF Başkanlığın süresince futbol ailesini yakından ilgilendiren pek çok kararı yönetim kuruluna danışmadan almadın mı? Play off kararını bile yönetimdeki arkadaşların TV’lerden öğrenmedi mi?

SÖZÜMÜZ SANADIR Aydınlar…

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlayamayan, televizyonlarda Fenerbahçe Başkanlığını parayla satın almaya kalkanların öyküleri, şanlı FENERBAHÇE TARİHİNDE yer alamaz…

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"



