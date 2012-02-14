Aziz Yıldırım hâkim karşısında: Buraya gelene kadar sabıkam yoktu

T24 - Futbolda şike davası duruşmasında aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Bülent Uygun ve Olgun Peker'in bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanık menajer Bülent İbrahim İşcen'in ise hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadığı belirtildi. Tutuksuz sanıklardan ise eski futbolcu Ümit Karan, Beşiktaş Sportif Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 25 tutuksuz sanık ise duruşmada yerini aldı.

'Buraya gelene kadar sabıkam yoktu'

Mustafa Erdoğan ve Cem Tursun'un Radikal gazetesindeki haberine göre; sarı-lacivert kravat takan Aziz Yıldırım, salona elinde 3 klasörle geldi. Tutuklu sanıkların bulunduğu bölümde en ön sıraya oturan Yıldırım bir süre avukatlarıyla konuştu. Yıldırım'ın moralinin iyi olduğu gözlendi. Yıldırım bir süre sonra ayağa kalkarak izleyiciler bölümündekileri el sallayarak selamladı.

Aralarında Nihat Özdemir ve Ali Koç'un da bulunduğu Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileride tam kadro izleyiciler bölümündeki yerini aldı. Eski futbolcu Ümit Karan, Beşiktaş eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuksuz sanık ise tutuklu sanıkların hemen arkasında ayrılan bölümde yerini aldı. Duruşmayı aralarında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin'in de bulunduğu çok sayıda basın mensubu da duruşmayı izlemek için salondaki yerlerini aldı.

Duruşmada tenzip zaptının okunmasının ardından kimlik tespitine geçildi. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, davanın bir numaralı sanığı Olgun Peker'in kimlik tespitini yaptı. Peker evli ve bir çocuğu olduğunu söyleyince Başkan Ekinci "Allah bağışlasın" dedi. Peker ise "Amin" diyerek cevap verdi. Peker mesleğinin inşaat ve futbolcu menajerliği olduğunu aylık gelirinin ise 5 bin TL olduğunu ifade etti.

Ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kimlik tespitine geçildi. 1952 doğumlu olduğunu ifade eden Yıldırım evli ve iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Başkan Ekinci, Yıldırım'a da "Allah bağışlasın" dedi. Yıldırım ise "Sağolun" diye yanıtladı. Mesleği sorulan Yıldırım, inşaat mühendisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olduğunu aylık gelirinin ise 30 bin TL olduğunu belirtti. Mahkeme Başkanı Ekinci Yıldırım'a sabıkası olup olmadığı sorusuna Aziz Yıldırım'ın "Buraya gelene kadar yoktu" diye yanıt vermesi dikkat çekti. Tutuklu sanık Bülent Uygun ise aylık gelirinin tutuklanmadan önce 300 bin TL olduğunu ancak şu an bir gelirinin olmadığını belirtti. Sanıkların kimlik tespiti devam ediyor.

Yldırım'ın 72 yıla kadar hapsi isteniyor

401 sayfalık iddianamede sanıklar için istenen cezalar ise şöyle:

Eski Giresunspor Kulübü Başkanı olduğu belirtilen Olgun Peker'in, "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurup yönetmek", "dolandırıcılık", "yağma", "rüşvet", "şike", "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "mala zarar vermek", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik" ve 'özel belgede sahtecilik" suçlarından 48 ile 115 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurup yönetmek", "dolandırıcılık", "şike" ve "teşvik primi vermek" suçlarından toplam 22 ile 72 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mosturoğlu için 21 yıl 3 aya kadar hapis

Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgüte üye olduğu iddia edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık", "şike" ve "teşvik primi vermek" suçlarından 6 yıl 9 aydan ile 21 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, benzer suçlamalara ilişkin olarak Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri İlhan Ekşioğlu'nun 19,5 yıl ile 65 yıl 3 ay, Alaeddin Yıldırım'ın 5 yıl ile 16 yıl 8 ay, Fenerbahçe Spor Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan'ın 16 yıl 2 ay ile 53 yıl 8 ay, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan'ın 8 yıl ile 26 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Gümüşdağ için 7,5 yıla kadar hapis istemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ'ın "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütüne üye olmak" ve "şike" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticisi Serdal Adalı'nın "şike" suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında, BJK futbol direktörü Tayfur Havutçu'nun aynı suçlamaya ilişkin 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in "teşvik primi verme girişiminde bulunmak" suçundan 1 yıl 2 ay ile 3,5 yıl, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın "teşvik primi verme girişiminde bulunmak" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl ile 3 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Diğer sanıklar için istenen cezalar

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da "örgüt üyesi olmak" ve "şike" suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sözleşmeleri fesh edilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 5 yıl 3 ay ile 16 yıl 9 ay arasında, sportif direktörü Ümit Karan'ın da 2 yıl 9 ay ile 9 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmaları istendi. Futbolcu İbrahim Akın'ın "şike" ve "teşvik primi" suçlarından 2 yıl 9 ay ile 8 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcu İskender Alın'ın da benzer suçlamalara ilişkin 1 yıl 9 ay ile 5 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.



Futbolcu Serdar Kulbilge'nin "dolandırıcılık" suçundan 4 ile 14 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcular Mahmut Boz ve Murat Şahin'in de aynı suçlamaya ilişkin 2 ile 7 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Emmanuel Emenike, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız ve Mustafa Ulaş Ortakaya hakkında "şike" suçundan 1 ile 3'şer yıl arasında hapis cezası istenen iddianamede, Gökçek Vederson, Sercan Yıldırım ve Sezer Öztürk'ün de "teşvik primi" suçlamasına ilişkin 9 ay ile 2 yıl 3'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü. İddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlamalara ilişkin 1 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.