Aziz Yıldırm: Şikeyi ispat etsinler köprüden aşağı atlarım

T24 - Futbol'da şike davası 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı’nda devam edecek.

Tutuklu sanık menajer İbrahim Bülent İşcen hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadı. Tutuksuz sanıklardan Ümit Karan ve Tayfur Havutçu'nun aralarında bulunduğu 25 kişi duruşmada yerini aldı.

Duruşmda neler oldu

Aziz Yıldrım izleyicileri selamladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, diğer tutuklu sanıklarla birlikte salona alındı. Sarı-lacivert kravat taktığı gözlenen Aziz Yıldırım, salona elinde 3 klasörle geldi. Tutuklu sanıkların bulunduğu bölümde en ön sıraya oturan Yıldırım, bir süre avukatlarıyla konuştu. Moralinin yüksek olduğu görülen Aziz Yıldırım, bir süre sonra ayağa kalkarak izleyiciler bölümündekileri el sallayarak selamladı. Aziz Yıldırım, tercüman Samel Güzel'e sarılarak selamlaştı. Şekip Mosturoğlu ise yakınlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Yargılananları izlemeye yaklaşık 200 kişi geldi.

Mehme Ekinci: Allah bağışlasın



Ardından duruşmada kimlik tespitine geçildi. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, davanın 1 numaralı sanığı Olgun Peker'in kimlik tespitini yaptı. Peker evli ve 1 çocuğu olduğunu söyleyince Başkan Ekinci "Allah bağışlasın" dedi. Peker ise "Amin" diyerek cevap verdi. Peker, mesleğinin inşaatçılık ve futbolcu menajerliği olduğunu, aylık gelirinin ise 5 bin TL olduğunu ifade etti.

Kimlik tespiti bitti, iddaname okunuyor

Mahkeme Başkanı Ekinci, Yıldırım'a sabıkası olup olmadığı sorusunu yöneltti. Aziz Yıldırım'ın bu soruya "Buraya gelene kadar yoktu" diye yanıt vermesi dikkat çekti. Tutuklu sanık Bülent Uygun ise aylık gelirinin tutuklanmadan önce 300 bin TL olduğunu ancak şu an bir gelirinin olmadığını belirtti. Ardından sanıkların kimlik tespiti sona erdi. 401 sayfalık iddianamenin, 3 TRT spikeri tarafından dönüşümlü olarak okunmasına başlandı.

Ekinci'den 'düzeni bozmayalım' uyarısı

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, duruşma salonuna giriş ve çıkışları yasakladı. 401 sayfalık iddianamenin 3 TRT spikeri tarafından okunmaya başlanmasının ardından bazı avukatların salonu terk etmesine sinirlenen Ekinci "Düzeni bozmayalım" diye uyarıda bulundu.

Mehmet Ekinci "Bu davada yargılamanın hızlı yapılmasını istiyorsanız; biz buna varız zaten. Siz de bize yardımcı olun. Türkiye'de spor ve futbol camiasında tartışılan bir dava. Futbolumuzda bazı sorunlar var. Biz burada iddianameye bağlıyız. Tabii ki burada takımları yargılamıyoruz. Daha önce de söylemiştim. Onlar bizim yüzyıllık değerlerimiz. Tek yaptığımız iddianamede atılı suçlarla ilgili kişileri yargılıyoruz. Varsa bir yanlışlık bir yakıştırma bunları ayıklayıp karar vereceğiz" dedi.

Yıldırım'ın avukatı itiraz etti, reddedildi

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya ise söz alarak iddianamenin özetle okunmasını talep etti. Mehmet Ekinci, planlarının iddianamenin okunmasının bir an önce tamamlanarak yargılamanın devamını Çağlayan'da yapmak olduğunu söyledi. İddianamenin okunmasına ilişkin karar aldıklarını ifade eden Ekinci, "İddianamenin okunmasına ilişkin CMK'da açık hüküm var. Buna uyacağız" dedi.

İddianame cuma gününe kadar okunucak

İddianame cuma gününe kadar okunacak. Duruşma pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde devam edecek. Silivri'deki büyük duruşma salonunda yarın Balyoz Davası görüleceğinden, şike duruşması küçük bir salonda görülecek.

Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci; kapıların kapatılmasını ve avukatlar ve basın mensupları dışında içeriye kimsenin alınmamasını istedi. Ekinci, iddianamenin okunmasına ara vererek duruşmaya 13.30'a kadar öğle arası verdi. Duruşmanın ilk anlarında olduğu gibi tutuklu sanıklar verilen arayı izleyici bölümündeki yakınlarıyla selamlaşmaya ayırdı.

Salonu ilk terk eden Aziz Yıldırm oldu

Ancak Aziz Yıldırım, Mahkeme Başkanı Ekinci'nin ara verdiğini duyurmasıyla birlikte salonu terk eden ilk isim oldu. Yıldırım, duraksamaksızın oturduğu sandalyeden kalkıp sessizce salonun dışına çıktı. Diğer sanıklar ise bu süreyi yakınlarıyla selamlaşmaya ayırdı. Bu arada duruşma salonunda izleyiciler bölümünde, bazı kişilerin sarı-lacivert atkı ve forma giydiği görüldü.



Yıldırm: Memleket elden gidiyor...

Futbolda şike soruşturması kapsamında yargılanan Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım, duruşmada değil ancak öğle arasında verilen arada konuştu. İzleyici bölümünde bulunanlarla selamlaşan Aziz Yıldırım, şikeyle ilgili iddialara değindi. Yıldırım, "Şikeymiş, ne şikesi? Şike filan yok. Memleket elden gidiyor, hala şikeden bahsediliyor" diye seslendi.

Yıldırım, diyalog şeklinde geçen konuşmasında, "İbrahim Akın'a, 100 bin dolar vermişim. Nereden vermişim, hangi hesaptan vermişim? Bizde de tapeler var, bizde gerçekler var. Konuşuldukça her şeye ortaya çıkacak. İspat etsinler kendimi köprüden atacağım. Buradan çıkınca televizyonlarda konuşanlarla da konuşacağım" dedi. Aziz Yıldırım'ın bir mesajı da dışarıda bekleyen taraftarlara oldu. Yıldırım, "Taraftarlara söyleyin gelmesinler, soğuk zaten. Duruşmalar devam edecek. Çarşamba Çağlayan'a gelsinler" dedi.

Erkek adam bir kere ölür!

Yıldırım, gazetecileri de eleştirerek, ''Herkes bir yerden tutmuş gidiyor. Şike yaptığımızı söylüyorlar. Böyle şike mi olur? Erkek adam bir defa ölür, on defa ölmez. Korkmayın, biz korkmuyoruz'' dedi. Yıldırım, daha önemli açıklamalarının bugün ya da yarın internet sitesinde yer alacağını sözlerine ekledi.

Peker: Son derece rahatım

Tutuklu sanıklardan Olgun Peker de gazetecilerin bulunduğu bölüme doğru gelerek, ''Savunmalarımızı yapmaya başlayınca herkes açık açık ne olduğunu görecek. Son derece rahatım. Her şey güzel'' dedi.

Mahkeme solununda duygusal anlar

İkinci bölüm başlamadan önce mahkeme salonunda duygu dolu anlar da yaşandı. Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu’nun avukatı, Ekşioğlu’nun kızıyla görüşmesi için mahkeme heyetinden izin aldı. Bunun üzerine kızı, babasının olduğu yere kadar gelip İlhan Ekşioğlu’na doyasıya sarıldı. Bu arada Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan’ın avukatı da Yelkovan’ın oğlu için izin aldı. Mahkeme Başkanı, herkesin yerine geçmesi için uyarı yaptı ancak Tamer Yelkovan ve oğluna "Siz biraz daha kalabilirsiniz" dedi.