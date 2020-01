Aziz Yıldırım'ın avukatı: Savcılığın elinde Galatasaray dosyası var

T24 - Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdullah Kaya, savcılığın elinde Galatasaray ile ilgili çok önemli bir dosya olduğunu iddia etti.

Esra Alus'un Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre futbolda şike iddialarına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 23’ü tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın dünkü duruşmasına, Yıldırım, Mecnun Odyakmaz, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Tamer Yelkovan’nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin küçük salonunda görülen duruşmaya girerken Yıldırım izleyicilere el salladı. İlk duruşmada sarı lacivert kravat takan Yıldırım’ın dün füme rengi kravat taktığı ve ilk gün yanında bulundurduğu 3 klasörü almadığı görüldü. Duruşma, 113. sayfaya kadar okunan 401 sayfalık iddianamenin okunmasıyla başladı. Bir süre sonra salonda bulunan sanıklardan Giresunspor’lu yönetici Coşkun Çalık rahatsızlandı. Mide rahatsızlığı nedeniyle salondan çıkan Çalık’a ambulansta müdahale edildi.

Not alıp altını çizdi

Öğleden sonraki oturumda iddianamede kendisiyle ilgili suçlamaların bulunduğu bölüme gelinmesi üzerine Yıldırım, önündeki kopyadan iddianameyi takip etti. Yıldırım, önemli gördüğü yerlerin altını çizerek notlar aldı. Fenerbahçeli yönetici Murat Özaydınlı salona girerken, Yıldırım’ın kardeşi Acar Yıldırım’a, “Gel ağabey. Gidip biraz gülelim” diye seslendi. Acar Yıldırım da bunun üzerine, “Yok ben gelmiyorum. Canım sıkılıyor söylenenleri duyunca” dedi. Özaydınlı, salonda tutuklu Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu’na “İlhan beni tatile Kıbrıs’a göndersene” diye seslendi. Özaydınlı’nın bu ifadeyi iddianamedeki “Ali Kıratlı’nın Kıbrıs’a tatile gönderilmesi”ne atıf yaparak söylediği öğrenildi. Bir ara salondan çıkan Özaydınlı, gazetecilere, “Sinirlendim, çıktım. ‘Kahve içelim’ demeyi bile suç sayıyorlar” dedi.

Galatasaray dosyası

Duruşmaya verilen arada gazetecilerle sohbet eden Yıldırım’ın avukatı Abdullah Kaya, savcılıkta Galatasaray ile ilgili çok önemli bir dosya olduğunu iddia etti. Kaya, bu dosyanın da her an ortaya çıkabileceğini öne sürdü. Fenerbahçeli taraftarların ‘twitter’da geçen karşılaşmalarla ilgili önerilerini de savunma için değerlendirdiklerini anlatan Kaya, “Binlerce Fenerbahçeli taraftar, bana twit atıyor. Bize yeni ufuklar açıyorlar. Attıkları her twiti değerlendiriyoruz. Başkan Yıldırım’da hepsini okuyor. Zaman zaman yapacağımız savunmanın seyrini değiştirecek düzeylde twiler bile oldu” diye konuştu.

'Abdest alamıyorum'

Duruşmaya verilen ara sanıkların yakınlarıyla buluşmasına da vesile oldu. Tutuklu sanıklardan Cemil Turan torunları Esma ve Berfin ile sarılarak hasret giderirken, İlhan Ekşioğlu da kızı Tuana’ya uzun uzun sarıldı. Fenerbahçe Spor Kulubü Muhasebecisi tutuklu sanık Tamer Yelkovan, eşinden B 12 vitamini ve 3 beyaz gömlek istedi. Diğer sanıkların da ailelerinden iç çamaşırı, kışlık çorap, tuvalet kâğıdı ve peçete gibi istekleri oldu. Olgun Peker ise mahkeme başkanından göz doktoruna gitmek için izin istedi. Eskişehirspor eski Teknik Direktörü Bülent Uygun, avukatı aracılığıyla gazetecilere Silivri Cezaevi’nde çoğu zaman sıcak su akmadığını ve abdest alamadığını, kaloriferlerin yanmadığı için de cezaevinin soğuk olduğunu aktardı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci avukatlara savunmaların CD ve ya DVD halinde verilmesini istedi.

'Çağlayan’a bekliyorum'

Aziz Yıldırım ’ın eşi Gonca ve çocukları Hande ile Gülşah’ın Silivri’de bir otelde kaldığı öğrenildi. Yıldırım ’ın eşi ve çocuklarının duruşmaya gelmesini istemediği belirtildi. Yıldırım, avukatları aracılığıyla sarı-lacivertli gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Dün Silivri ’de, o soğuk havada, o uzun saatlerde, orada olarak bizlere destek veren, gücümüz olan, taraftarlarımıza teşekkür ederim. Varlığınızı, desteğinizi, yanımızda olduğunuzu bir kez daha hissettirdiniz, oradaki varlığınızla anlatılmaz bir mutluluk yaşattınız... Sesinizin ve varlığınızın bize güç verdiğini bile bile ’Üşümesin, evlerine gitsinler, duruşmalar devam ediyor, Çağlayan ’a gelirler’ dedim. Evet, şimdi bir de buradan duyurayım sesimi sizlere; Aziz Başkan tezahüratlarınızı, sesinizi, bana verdiğiniz gücü özlediğimi, Çağlayan ’da yapılacak duruşmada, benimle, bizimle olmanızı beklediğimi...”

Dürümler güvenliği aştı

“İnternet Andıcı”, “Balyoz”, “Ergenekon” gibi önemli davaların görüldüğü Silivri Yerleşkesi’nde görülen şike davası güvenlik duvarının aşılmasına neden oldu. Bazı kişiler “arındırlmış bölge” deki yakınları için hazırlakları dürüm kepapları tellerin üzerinden attı. Kebapların düştüğü yer ise avukat, izleyici, haberci, tanık ve sanık salona girecek her kişinin sıkı güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra alındığı bölümdü. Güvenlik görevlileri bir kaç dürüm kebap atılmasının ardından duruma müdahale etti.