Şike davasından ilk duruşma salı günü başlıyor

T24- - ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanık hakkında 9 ay ile 115 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 14 Şubat'ta yapılacak.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonunda yapılacak duruşmada, katılan sanıkların kimlik tespitlerinin ardından görevli TRT spikerleri tarafından iddianamenin tamamının okunması, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde de duruşmaların devam ettirilmesinin planlandığı öğrenildi. Sonraki hafta ise duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılacağı bildirildi.

Dava nedeniyle Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınacağı, spor kulüplerinin taraftarlarının duruşmayı izlemesine izin verilmeyeceği, duruşmalara sadece sanıkların yakınları, kulüp temsilcileri ve Türkiye Futbol Federasyonu görevlileri ile müştekilerin girmesine izin verileceği kaydedildi.



Bu arada, Bucaspor, eski hakem Erman Toroğlu ve Samsun'da görevli bir savcının suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya müdahillik taleplerinde bulundukları belirtildi. Davanın tutuklu sanığı Olgun Peker'in de mahkemeden ''yalan makinesi'' talebinde bulunduğu ifade edildi.



-Ceza istemleri-



''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin ilk operasyonu 3 Temmuz 2011 tarihinde yapılan soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in 2 Aralık 2011 tarihinde Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 93 kişi hakkında hazırladığı iddianame, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Aralık'ta kabul edildi.

Bu arada sanıklar hakkında uygulanması istenen 6222 sayılı yasada değişiklik yapan 6259 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, 10 Aralık 2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan kanun, 15 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre iddianamede, eski Giresunspor Kulübü Başkanı olduğu belirtilen Olgun Peker'in, ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurup yönetmek'', ''dolandırıcılık'', ''yağma'', ''rüşvet'', ''şike'', ''konut dokunulmazlığını ihlal etmek'', ''mala zarar vermek'', ''tehdit'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve 'özel belgede sahtecilik'' suçlarından 48 ile 115 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.



Aynı iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 21 Şubat 2011'deki Manisaspor-Trabzonspor, 26 Şubat 2011'deki Fenerbahçe-Kasımpaşa, 7 Mart 2011'deki Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 9 Nisan 2011'deki Eskişehirspor-Fenerbahçe maçlarında şike yapılması ile 6 Mart 2011'deki Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 20 Mart 2011'deki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçlarında teşvik primi verilmesi eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan, lehine olan 2 ile 7 yıl arasında hapis cezası öngören TCK'nın 158. maddesi uyarınca her eylem için ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Aziz Yıldırım'ın 1 Mayıs 2011'de oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçı, 8 Mayıs 2011'deki Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe maçı, 15 Mayıs 2011'deki Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ve 22 Mayıs 2011'deki Sivasspor-Fenerbahçe maçlarında şike yapılması eylemi nedeniyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 1,5 ile 4,5 yıl arasında hapis cezası öngören 11. maddesinin 1. ve 4. fıkrası ile C bendi uyarınca 4 kez cezalandırılması istenen iddianamede, Yıldırım'ın 17 Nisan 2011'de oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 22 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor ve 15 Mayıs 2011'de oynanan Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında teşvik primi verilmesi eylemine uygun olan 6222 sayılı Kanunun 9 ay ile 2 yıl 3 ay arasında hapis cezası öngören 11. maddesinin 1. ve 4. fıkrası ile C bendi ve 5 maddesi uyarınca 3 kez cezalandırılması istendi.

İddianamede, Yıldırım'ın, ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurup yönetmek'', ''dolandırıcılık'', ''şike'' ve ''teşvik primi vermek'' suçlarından toplam 22 ile 72 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgüte üye olduğu iddia edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da ''suç örgütüne üye olmak'', ''dolandırıcılık'', ''şike'' ve ''teşvik primi vermek'' suçlarından 6 yıl 9 ay ile 21 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, benzer suçlamalara ilişkin olarak Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri İlhan Ekşioğlu'nun 19,5 yıl ile 65 yıl 3 ay, Alaeddin Yıldırım'ın 5 yıl ile 16 yıl 8 ay, Fenerbahçe Spor Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan'ın 16 yıl 2 ay ile 53 yıl 8 ay, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan'ın 8 yıl ile 26 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması

öngörüldü.



-Göksel Gümüşdağ-



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekiliği görevinden istifa eden Göksel Gümüşdağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı olduğu dönemde, Aziz Yıldırım liderliğinde şike ve teşvik primi faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne, federasyon başkanlığı adaylığı sürecinde Yıldırım'ın desteğini alabilme adına, bilerek ve isteyerek yardım ettiği öne sürülen iddianamede, Gümüşdağ'ın bu kapsamda başkanı olduğu takımın maçı kaybetmesi yönünde girişimlerde bulunmaktan çekinmediği ve Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında yapılan şike eylemine iştirak ettiği kaydedildi.

İddianamede, Gümüşdağ'ın bu nedenlerle ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütüne üye olmak'' ve ''şike'' suçlarından 2,5 yıl ile 7,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticisi Serdal Adalı'nın ''şike'' suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında, BJK futbol direktörü Tayfur Havutçu'nun aynı suçlamaya ilişkin 1 ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in ''teşvik primi verme girişiminde bulunmak'' suçundan 1 yıl 2 ay ile 3,5 yıl, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın ''teşvik primi verme girişiminde bulunmak'' ve ''tehdit'' suçlarından 1 yıl ile 3 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da ''örgüt üyesi olmak'' ve ''şike'' suçlarından 2,5 ile 7,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sözleşmeleri fesh edilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 5 yıl 3 ay ile 16 yıl 9 ay arasında, sportif direktörü Ümit Karan'ın da 2 yıl 9 ay ile 9 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmaları istendi.

Futbolcu İbrahim Akın'ın ''şike'' ve ''teşvik primi'' suçlarından 2 yıl 9 ay ile 8 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcu İskender Alın'ın da benzer suçlamalara ilişkin 1 yıl 9 ay ile 5 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

Futbolcu Serdar Kulbilge'nin ''dolandırıcılık'' suçundan 4 ile 14 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, futbolcular Mahmut Boz ve Murat Şahin'in de aynı suçlamaya ilişkin 2 ile 7 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Emmanuel Emenike, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız ve Mustafa Ulaş Ortakaya hakkında ''şike'' suçundan 1 ile 3'şer yıl arasında hapis cezası istenen iddianamede, Gökçek Vederson, Sercan Yıldırım ve Sezer Öztürk'ün de ''teşvik primi'' suçlamasına ilişkin 9 ay ile 2 yıl 3'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

İddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlamalara ilişkin 1 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı tensip incelemesi sonucunda, 12 Aralık 2011'de Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticisi Serdal Adalı ve BJK futbol direktörü Tayfur Havutçu, eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut, BJK Protokol Müdürü Ahmet Ateş, sözleşmesi fesh edilen Eskişehirspor sportif direktörü Ümit Karan, futbolcular İbrahim Akın, İskender Alın ve Korcan Çelikay'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu, ayrıca 6259 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'u göz önüne alarak tahliyelerine hükmetti.