Federasyon Aziz Yıldırım'dan 19 maç için savunma istedi

T24 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 93 şüpheliye beraberinde hakkındaki iddialarla birlikte dilekçe göndererek 20 gün içerisinde yazılı savunma istedi. Savcılığın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı 13 maçta şüpheli olarak görmesine karşılık PFDK'nın Yıldırım'dan 19 maçla ilgili savunma istemesi dikkat çekti.





Türk futbolu bugün İsviçre'de gerçekleşen UEFA zirvesine kitlenirken günün ilk sürpriz kararı İstinye'deki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi.



Mahkemeden alınan 96 klasörün tasnif çalışmalarını tamamlayan Profesyonel Disiplin Kurulu bugün şüphelilerle ilgili savunma alma çalışmalarını başlattı. PFDK, şike ve teşvik soruşturmasında şüpheli olan ve kurullarına sevkedilen kişilerin avukatlarına ekinde iddialarla ilgili bir CD ile birlikte dilekçe göndererek, “20 gün içinde savunmanızı tarafımıza yazılı olarak bildirin” talebinde bulundu. Savcılığın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı 13 maçta şüpheli olarak görmesine karşılık PFDK'nın Yıldırım'dan 19 maçla ilgili savunma istemesi dikkat çekti.



Ayrıca Yıldırım gibi bir çok maçla suçlanan şüphelileri için 20 gün gibi kısa bir savunma süresi belirlenmesi tartışmaları neden oldu.



(sporx.com)

