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Spor

Aziz Yıldırım'dan 1200 sayfalık şike savunması

Şike davası kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ilk duruşmaya 6 gün kala savunmasını tamamladı.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Şike davası kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ilk duruşmaya 6 gün kala savunmasını tamamladı.


Futbolda şike iddialarına yönelik açılan davanın ilk duruşması 14 Şubat’ta Silivri Cezaevi’ndeki mahkeme salonunda yapılacak.


Davanın tutuklu sanıklarından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın savunmasını hazırladığı kaydedildi. Yıldırım'ın, avukatı Abdullah Kaya ile birlikte hazırladığı savunmasının şu ana kadar 1200 sayfa olduğu öğrenildi.


Yıldırım'ı mahkemede üç avukatın savunacağı ve bu sayının artabileceği belirtildi.


Öte yandan Yıldırım’ın avukatları, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, sürecin hızlanması için iddianamenin özetlenerek okunması talebinde bulundu.

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