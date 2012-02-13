Kocaman: Eğer şike yapıldıysa cezası neyse herkes çekmeli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: Şike yapıldıysa bu somut şekilde de ortaya konulduysa bunun cezası neyse herkes çekmeli...

Kardemir Karabükspor maçı öncesi deplasmanda yaşadıkları sıkıntıları tersine çevirmek istediklerini anlatan Kocaman, şöyle devam etti: "Maçı isteyen bir takım havası vardı. İlk 20 dakikalık periyot Kardemir Karabükspor’un maçı isteme konusunda daha canlı olduğu bölüm olarak gerçekleşti.

Özellikle orta sahada kaptırdığımız toplarla kalemizi tehdit ettiler. Daha sonra oyun hakimiyetini ele aldık ama ilk yarı atak açısından kısır geçti. Art arda gelen 2 gol her şeyi alt üst etti. Topun kontrolünü ele aldığımız dönemde goller geldi. İkinci yarıda öncelikle pozisyon yaratmaya çalıştık. Beraberliği elde edecek ve galibiyet getirecek pozisyonlardan yararlanamadık. Önümüzdeki rakibimizle puanımız açıldı. Deplasmandaki sıkıntılarımızı biraz daha büyüten akşam oldu. Önümüzdeki hafta Sivasspor maçıyla seri yakalamak zorundayız." Alex’in çift forvete dönülmesi konusundaki önerisiyle ilgili soruyu Kocaman, "Alex, Fenerbahçe’yi çok iyi tanıyor. Görüşlerine saygı duyuyorum. Buna cevap vermek pek doğru değil. Alex’in bunları söylemesi ne kadar yanlışsa, benim cevap vermem de o kadar yanlış olur" diye cevapladı.

-Şike iddiası- "Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile puan pazarlığı konusu külliyen yalan demiştiniz, Rıdvan Dilmen dün gece görüşmenin detaylarını açıkladı, bununla ilgili görüşlerin nelerdir" sorusu üzerine Kocaman, "Ben görüşme için demedim. Polemikle beslenen bir toplumuz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben böyle puan pazarlığının içinde olamayacağım şeklinde tavrımı koydum. Toplantı için cevap vermedim ama toplantıda benim pazarlık içinde olduğum söylenince söylemek istediğim oydu" karşılığını verdi.

"Mehmet Ali Aydınlar’ın görüşmesinin kamuoyunun pazarlık olarak algılaması normal değil mi" sorusunu da Kocaman, şöyle cevaplandırdı: "3 Temmuz’da bu olay gerçekleşti. 7-8 Temmuz’da basın toplantısında bunlardan farklı bir şey söylemedim. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Şike yapıldıysa, bu somut şekilde de ortaya konulduysa, bunun cezası neyse herkes çekmeli. Eğer somut bir şey varsa sahada bunu gösterebiliyorlarsa kazandığımız 16 maçtaki takımlardan birisi bize şike yaptıysa zaten onun cezası yasalarla açık.

Şikeyle beslenen insanlar değiliz. Yoksa suç yaratmaya çalışmanın anlamı yok.

Şike sahada olur, sahaya bakılsın. Türk futbolunda hız sınırı aşılmış ama radar bir takıma tutulmuş, asıl dert orada." Kocaman, Rıdvan Dilmen, Aydınlar ile olan toplantının içeriğini açıklamasını nasıl değerlendirildiği sorusu üzerine de "Ben 3 kişinin olduğu toplantıdaki konuşulanlarla ilgili diğer iki kişiye saygılı olarak hiçbir yerde konuşmadım. Bunların dışındaki muhatapların yaptığını değerlendiremem" ifadelerini kullandı.

"Rıdvan Dilmen açıklama yapmadan önce sizinle konuştu mu" sorusuna ise Kocaman, "Rıdvan her zaman konuştuğum arkadaşım ama bunları bu şekilde açıklamanın doğru olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Serdar Kesimal, Karabük’ün zor deplasman olduğunu bildiklerini, maç dengede giderken basit 2 gol yediklerini ifade ederek, "2-1’i yakaladık ama maalesef penaltıyı değerlendiremedik. Oyunu rakip sahaya yıktık ama istediğimiz sonucu alamadık. Bunun yasını tutacak halimiz yok. Kalan 8 hafta maksimum puanı toplayıp play-off’a yükselmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Cristian Baroni de maçta ufak detayların skoru belirlediğini, karşılaşmadan dersler almaları gerektiğini kaydetti.