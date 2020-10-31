Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yakınlarınız için ALO 184’ü arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların depremde zarar görmüş olabileceğini düşündükleri yakınları için ALO 184'ü arayabileceklerini söyledi.

Dün öğleden sonra, merkez üssü İzmir Seferihisar olan, AFAD'ın 6.6, Kandilli'nin ise 6.9 büyüklüğünde ölçtüğü depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışamları devam ediyor. Şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından depremde zarar görebileceğini düşünen vatandaşlarla şu mesajı paylaştı:

Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin

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