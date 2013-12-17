Meclis’te 'mahdum operasyonu' sessizliği

Muzaffer Gençdoğan-Hülya Karabağlı / ANKARA

Fethullah Gülen cemaati ile çıkan dershane kavgası sürecinde İdris Bal'ın ardından dün akşam saatlerinde İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün istifasından birkaç saat sonra başlatılan üç bakanın çocuklarını da kapsayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, AKP Grubu’nda endişeli bir bekleyişe neden oldu. Tam da Kabine revizyonu öncesine gelen ve "mahdum operasyonu" olarak nitelendirilen operasyon, “Cemaat-AKP savaşı” olarak yorumlanırken iktidar partisinden bir milletvekilinin “Bu savaş, taraflardan biri kazanıncaya kadar devam eder” şeklindeki yorumu, AKP’nin içinde bulunduğu kaygının yansıması olarak algılandı.

2014 Yılı Bütçe Tasarısının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nun AKP sıralarında az sayıda milletvekilinin bulunduğu görülürken, muhalefet ve iktidara mensup vekiller kulislerde gelişmeleri internet siteleri ve telefonlardan takip etmeye çalıştı. AKP milletvekillerinin çoğunluğu, odalarında oturmayı tercih ederken az sayıdaki milletvekilinin iktidar kulisinde sohbet görüntüsü altında durum değerlendirmesi yapmaları dikkati çekti. AKP’li milletvekillerinin gelişmeleri anlamaya çalışan sessiz ancak kaygılı ruh halleri yüzlerine de yansıdı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de bir ara iktidar kulisine inerek, aralarında eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun da bulunduğu bazı milletvekilleriyle sohbet etti. Cemil Çiçek, gazetecilerin operasyonla ilgili sorularına yanıt vermekten kaçınarak, bu tür operasyonlarda uygulanan hukuki süreci anlatmayı tercih etti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, kuliste gazetecilerin operasyon ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı, sadece Tofaş’a gelen vergi cezasının rutin bir inceleme sonunda ortaya çıktığını, her gün binlerce rutin vergi denetimi yapıldığını, Tofaş incelemesinin de bunlardan biri olduğunu söylemekle yetindi.

Açlık grevi bir süre hareketlendirdi

İktidar ve muhalefet kulislerini bugün bütçeleri görüşülen Maliye Bakanlığı ile Spor Bakanlığı bürokratları doldururken, Genel Kurul çalışmalarına ilgi göstermeyen az sayıdaki milletvekilinin gözden ırak köşelere çekilerek bazen telefon görüşmesi, bazen haber sitelerine girerek bazen de parlamento muhabirlerine “neler oluyor? Sizde yeni haber vardır” yönünde sorular sorarak bilgilenmeye çalıştılar. Kulislerdeki sessizliği, HDP’li dört milletvekilinin açlık grevine başlaması bozdu. BDP’li iki milletvekilinin açlık grevine katılmasıyla akşam saatlerinde kulisler yaşanan hareketlilik daha sonra yerini yeniden sessizliğe bıraktı.

AKP’de operasyon genişleyebilir endişesi var

AKP kulislerinde büyümesinden endişe duyulan operasyonun, 4’ncü bir Bakan’ın yakınları ile bazı belediye başkanları ve CHP’nin işadamı kökenli bazı milletvekillerine kadar uzanabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

AKP kulislerine göre, Kabine revizyonu öncesi başlatılan yolsuzluk operasyonu ile Başbakan Erdoğan “zor bir karar sürecine” girdi. Çocukları ve yakınları yolsuzluk olayına karışan bakanları kabine revizyonunu geniş tutarak değiştirmek istese “olayı kabul etmiş” gibi anlaşılacağı, değiştirmemesi halinde ise ileride yolsuzluğun kesinleşmesi durumunda zora düşebileceğine yönelik endişeye dayalı değerlendirmeler, iktidar kulislerinin ana konusu oldu.

Muhalefet kulislerinde ise “Operasyonun arkasında Fethullah Gülen cemaati mi var, ABD mi var?” sorusu öne çıktı. Bununla birlikte muhalefetin konuyla ilgili yaklaşımını “yargıda, emniyette, medyada Gülen Cemaati ve AKP hükümeti arasında gerginlik var. Operasyon da bu ‘kapışmanın’ sertleşeceğinin işaret fişeği oldu. Belli ki biriktirilmiş dosyalar var. Bunun arkasından bazı kesimlerin seçim öncesi şantaj kasetlerine de yönelecekleri görülüyor. Bu gelişmeler sonunda partilerden kopmalar yeni gruplar oluşabilir. Meclis aritmetiğinde değişimler olabilir” şeklinde özetlemek mümkün.

'AKP’den kopmalar olabilir'

Kulislerde dile getirilen bir başka iddiaya göre, Gülen cemaatine yakın veya dershanelerin yasaklanmasına karşı çıkan milletvekilleri, AKP'den koparak 20 kişiyle TBMM'de grup oluşturacak sayıya ulaşmayı hedefliyor. Kulisler, bundan sonra olacaklarla ilgili gözleri cemaate yakın milletvekillerine çevirdi. AKP'de bir grup, 10-12 arasında bir milletvekilinin ayrılabileceğine dikkat çekerken bir başka grup, cemaate yakın milletvekillerinin 20 kişiye ulaşarak bir grup kurmayı hedeflediğini söylüyor.