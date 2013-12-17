T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolsuzluk operasyonuna neden olan iddialar neler?

Yaklaşık 49 kişinin gözaltına alınmasına neden olan suçlamalar arasında Marmaray kazısından çıkan tarihi eserlerin el altından satılması da olduğu öne sürülüyor...

17 Aralık 2013 19:42

 
Sabah saatlerinde başlayan yolsuzluk operasyonlarında aralarında bazı bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 49 kişi gözaltına alındı. Mali ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar arasında "imar usulsüzlükleri", "hayali ihracat" ve "rüşvetle bakanlık üzerinden vatandaşlık vermek" iddiasının yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın Marmaray kazıları sırasında "çanak çömlek" diyerek tepki gösterdiği tarihi eserlerin "kamuoyuna açıklanmadan el altından satılması" da var.
Henüz yolsuzluk operasyonuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakan çocuklarının ve işadamlarının gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı iddialar var. Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, suçlamaların temelini oluşturduğu öne sürülen iddiaların bazıları şöyle:
* 1 yıldır devam eden bir fiziki ve teknik takip süreciyle yapılan soruşturmada bazı iş adamlarının sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlere şüpheli para transferleri yaptığı belirtiliyor.
* Bakanların oğulları üzerinden Türk vatandaşlığı olmayan kişilere rüşvetle vatandaşlık verildiği iddialar arasında.
* İmar usulsüzlükleri, rant yolsuzlukları, yerel yönetimlerin imara açmadığı arazilerin rüşvetle bakanlık üzerinden illegal olarak imara açılması.
* Marmaray kazıları sırasında çıkan tarihi eserlerin kamuoyuna açıklanmadan el altından satılması da iddialar arasında.
Ayrıca, İstanbul'da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri'nin bulunduğu binadan üç koruma kurulu müdürü ile iki kurul raportörünün de gözaltına alınması bu iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. Polis koruma kurulundaki dosyalara el koydu.

 

Reza Zarrab'ın altınları

 
Bu arada Türkiye'yi sarsan operasyonda çarpıcı bir çarpıcı iddia da Milliyet gazetesi muhabiri Musa Kesler'den geldi. Kesler'in edindiği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ocak ayında ele geçirilen ve işadamı Reza Zarrab'a ait olduğu belirlenen 27 kilo altın bugün yaşanan operasyonun fitilini ateşledi.
Narkotik ekiplerinin uyuşturucu şüphesiyle durduğu kuryelerin üzerinden 27 kilo altın çıkmış, yapılan incelemede altınların işadamı Reza Zarrab'a ait olduğu ve yasal olarak ihraç edildiği anlaşılmıştı. Ancak iddiaya göre, havaalanında yaşanan bu olayın ardından Mali Polis ve Gümrük Muhafaza ekipleri işadamı Reza Zarrab'ı yakın takibe aldı. Yaklaşık 1 yıldır süren teknik takibin ardından da ünlü işadamına yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

ETİKETLER

yolsuzlukbakanmuammer gülerçağlayanmehmet demirfatihali bayramoğlurantiddiarüşvetkazımarmaray

İlgili Haberler

Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü ve Fatih Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişiye yolsuzluk gözaltısı

İstanbul ve Ankara'da arada düzenlenen operasyonlarda bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı...

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 3 bakanın oğlu gözaltında

İstanbul ve Ankara'da başlatılan yolsuzluk operasyonunda Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'ın oğulları da gözaltına alındı

Gülen cemaatinden yolsuzluk operasyonu için ilk açıklama

Hüseyin Gülerce: Devam eden operasyonu, Hizmet hareketini adres göstererek hedef saptırma gayretleri var..

Yolsuzluk operasyonu hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Ali Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra bazı bakanların çocuklarının da gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolsuzluk operasyonu Twitter'da da gündem oldu. İşte yazılanlar...

BDP'den yolsuzluk operasyonu açıklaması: Partilerden kopmalar olabilir

Ankara ve İstanbul'da düzenlen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu için BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Gülen cemaati-AKP arasında grup içi iktidar kavgası olarak değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24