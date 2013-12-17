Yolsuzluk operasyonuna neden olan iddialar neler?

Sabah saatlerinde başlayan yolsuzluk operasyonlarında aralarında bazı bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 49 kişi gözaltına alındı. Mali ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar arasında "imar usulsüzlükleri", "hayali ihracat" ve "rüşvetle bakanlık üzerinden vatandaşlık vermek" iddiasının yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın Marmaray kazıları sırasında "çanak çömlek" diyerek tepki gösterdiği tarihi eserlerin "kamuoyuna açıklanmadan el altından satılması" da var.

Henüz yolsuzluk operasyonuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakan çocuklarının ve işadamlarının gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı iddialar var. Vatan gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, suçlamaların temelini oluşturduğu öne sürülen iddiaların bazıları şöyle:

* 1 yıldır devam eden bir fiziki ve teknik takip süreciyle yapılan soruşturmada bazı iş adamlarının sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlere şüpheli para transferleri yaptığı belirtiliyor.

* Bakanların oğulları üzerinden Türk vatandaşlığı olmayan kişilere rüşvetle vatandaşlık verildiği iddialar arasında.

* İmar usulsüzlükleri, rant yolsuzlukları, yerel yönetimlerin imara açmadığı arazilerin rüşvetle bakanlık üzerinden illegal olarak imara açılması.

* Marmaray kazıları sırasında çıkan tarihi eserlerin kamuoyuna açıklanmadan el altından satılması da iddialar arasında.

Ayrıca, İstanbul'da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri'nin bulunduğu binadan üç koruma kurulu müdürü ile iki kurul raportörünün de gözaltına alınması bu iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. Polis koruma kurulundaki dosyalara el koydu.

Reza Zarrab'ın altınları

Bu arada Türkiye'yi sarsan operasyonda çarpıcı bir çarpıcı iddia da Milliyet gazetesi muhabiri Musa Kesler'den geldi. Kesler'in edindiği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz ocak ayında ele geçirilen ve işadamı Reza Zarrab'a ait olduğu belirlenen 27 kilo altın bugün yaşanan operasyonun fitilini ateşledi.

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu şüphesiyle durduğu kuryelerin üzerinden 27 kilo altın çıkmış, yapılan incelemede altınların işadamı Reza Zarrab'a ait olduğu ve yasal olarak ihraç edildiği anlaşılmıştı. Ancak iddiaya göre, havaalanında yaşanan bu olayın ardından Mali Polis ve Gümrük Muhafaza ekipleri işadamı Reza Zarrab'ı yakın takibe aldı. Yaklaşık 1 yıldır süren teknik takibin ardından da ünlü işadamına yönelik operasyonun düğmesine basıldı.