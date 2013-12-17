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Gülen cemaatinden yolsuzluk operasyonu için ilk açıklama

Hüseyin Gülerce: Devam eden operasyonu, Hizmet hareketini adres göstererek hedef saptırma gayretleri var..

17 Aralık 2013 17:11

Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, İstanbul ve Anakara'da bu sabah düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyon kapsamında 3 bakanın çocuğu ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 49 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak twitter hesabından açıklama yaptı. Gülerce, "Bu operasyon, devlet operasyonudur. Hangi devlet diye sormak yerine Gezi olaylarından beri olan bitene bakılsın ..." dedi

Operasyonun arkasında cemaat olmadığını ima eden Gülerce, şunları söyledi:

Devam eden operasyonu, Hizmet hareketini adres göstererek hedef saptırma gayretleri var..

Yargı ve emniyette tasfiye edildikleri bangır bangır söylenen insanlar, Cumhuriyet tarihinin en derin operasyonuna nasıl imza atıyor?

Bu operasyon, devlet operasyonudur. Hangi devlet diye sormak yerine Gezi olaylarından beri olan bitene bakılsın ...

 

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