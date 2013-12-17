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Yolsuzluk operasyonu hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?
Ali Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra bazı bakanların çocuklarının da gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolsuzluk operasyonu Twitter'da da gündem oldu. İşte yazılanlar...
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