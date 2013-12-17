Yolsuzluk operasyonu hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü ve Fatih Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişiye yolsuzluk gözaltısı

İstanbul ve Ankara'da arada düzenlenen operasyonlarda bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı...