Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü ve Fatih Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişiye yolsuzluk gözaltısı

İstanbul ve Ankara'da aralarında bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu 37 kişinin evlerine sabah saatlerinde eşzamanlı baskın düzenlendi. Günün ilerleyen saatlerinde operasyonlarda gözaltı sayısı 49'a yükseldi. Ayrıca 7 kişi için de arama kararı çıkarıldı. Mali ve Organize Suçlar Şubesi'nin yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar'ın oğulları, işadamı Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Ebru Gündeş'in eşi Azeri işadamı Reza Zerrab ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere yönelik olarak "kamu ihalesine fesat karıştırma", "illegal yollarla imar izni" ve "altın kaçakcılığı" benzeri iddialar öne sürülüyor. Soruşturmayı eski Ergenekon savcısı Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz’e bağlı savcı Celal Kara yürütürken Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da subayevlerindeki özel konutunda gelişmelere dair kurmaylarından bilgi aldığı öğrenildi.

Mali Şube ekipleri uzun süredir devam eden hazırlık çalışmalarının ardından kamu ihalelerinde fesat ve rüşvet operasyonu başlattı. Sabaha karşı başlayan operasyonda önceden tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Aralarında üç bakanın çocuklarının yanı sıra önde gelen işadamlarından Ali Ağaoğlu, Reza Zerrab gibi tanınan isimlerin de bulunduğu çeşitli kaynaklara göre 32 ile 49 arasında değişen kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyonun diğer illere de sıçrayacağı ve gözaltı sayısının artacağı aktarıldı.

Zekeriya Öz nezaret ediyor

Bakanların oğullarının da şüphelileri arasında bulunduğu iddia edilen soruşturmayı yürüten isim ise eski Ergenekon savcısı Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz’e bağlı savcı Celal Kara.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’den edinilen bilgilere göre, operasyonlar bir yıldan beri süren fiziki ve teknik takipler sonrası yapıldı. Bu sabah düzenlenen operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturmanın gelen bir ihbar üzerine başladığı ve gözaltına alınan kişilerin yaklaşık bir yıldır takip edildikleri öğrenildi.

'CEO: Ali Ağaoğlu gözaltında değil, davet edildi'

Doğan Haber Ajansı'na konuşan, Ağaoğlu Grup CEO'su Hasan Rahvalı, Ali Ağaoğlu'nun gözaltında olduğu bilgisi üzerine "Gözaltında değil. Bilgi alınması amacıyla emniyete davet edildi" dedi.

Ali Ağaoğlu'nun gözaltına alındığını yalanlayan Rahvalı şöyle konuştu:

"Bugünkü operasyonla ilgili bilgimiz şundan ibaret. Bazı kamu görevlileriyle ilgili yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak alınan bir mahkeme kararıyla belirli sayıda işadamının ifadesine ihtiyaç duyulmuş. Bu kapsamda sayın Ali Ağaoğlu da ihtiyaç duyulan ifadeyi vermek üzere emniyete gitmiş bulunuyor."

Rahvalı, "Ali Ağaoğlu'nun gözaltında olduğu söyleniyor. Gözaltına mı alındı davet mi edildi?" sorusuna "Ali Ağaoğlu emniyete davet edildi. Arama yapıldı tamamlandı. Aramayla ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bu da tutanağa bağlandı" cevabını verdi.

Rahvalı, Ağaoğlu şirketlerini kapsayıp kapsamadığıyla ilgili olarak ise "İhaleye fesat karıştırma iddiasını ben de televizyondan duydum. Bu tip şeyler resmi belgeye dayanmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil. İhaleye fesat karıştırma olayının içinde Ağaoğlu'nun olması mümkün değil. Bugün halka açık hatta canlı yayında yapılan ihalelere katılıyoruz. En son Kartal ihalesinde 41 tane uluslararası müteahhitlik firmaları ve müteahhit yerli firmalar olduğu açık bir ortamda adeta bir bilek güreşiyle kazanılan ihaleler bunlar. Kaldı ki her girdiğimiz ihaleyi de biz almıyoruz. Böyle bir iddianın mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz. Burada herhangi götürülen doküman olmadı. Ama adli makamlar ve polis bilgi belge isterse her şeyimiz açık" dedi.

Gözaltına alınan bazı işadamlarının kısa biyografileri şöyle:

İşadamı Ali Ağaoğlu: Şirketinin televizyonda yayınlanan reklamlarında rol alarak sıkça gündeme geleniş adamı Ali Ağaoğlu, iş yaşamının yanı sıra özel hayatı ve lüks araba tutkusuyla da kendisinden bolca söz ettiriyor. Aralarında Ferrari, Tesla ve Bentley’in de bulunduğu lüks araba koleksiyonu ile pek çok gazeteye ve tv programına haber olan başarılı iş adamı, lüks araba tutkusu ile tanınıyor.

Son olarak Maslak 1453 projesiyle gündeme gelen Ali Ağaoğlu, kamuoyunda büyük tepki toplamış, ünlü işadamı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gelen olumsuz yanıt nedeniyle projeyi rafa kaldırmak zorunda kalmıştı

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes’in 2012 yılında yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10′uncu sırada yer aldı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir: 1997 yılında DP’de Genel Başkan Yardımcısı olarak Korkut Özal ile birlikte aktif siyasete başlayan Mustafa Demir, 2001 yılında AKP İstanbul İl Kurucu Üyesi, 2003 yılında AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

2004 Yerel Seçimleri’nde Fatih Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde ise Fatih ile Eminönü birleşince Tarihi Yarımada Fatih’in 2.kez Belediye Başkanı oldu.

Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Aslan: Süleyman Aslan, meslek hayatına 1992 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu'nda başlayan ve aynı bankada Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı Uzmanı, İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Müdür Yardımcısı ve Bono Tahvil Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü olarak görev yaptı.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17.06.2005-15.07.2011 tarihleri arası Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aslan, 15.07.2011 tarihinden itibaren Halk Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

İnşaat sektöründe ikinci gözaltı

İstanbul polisinin bu sabah üç ayrı koldan başlattığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Ağca'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Ağca da gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.