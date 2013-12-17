Operasyon piyasaları vurdu, borsa 'Gezi'den bu yana en düşük seviyede

İstanbul ve Ankara'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, çeşitli kaynaklara göre 32 ile 49 arasında değişen sayıda kişinin gözaltına alındığı haberinin yarattığı belirsizlik nedeniyle Borsa İstanbul, (BİST) yüzde 5,65 değer kaybederek günü 70.616 puanla kapadı. Bu seviyenin, Gezi Parkı olaylarının sıcaklığını koruduğu 20 Haziran'dan bu yanaki en düşük seviye olması dikkat çekti. Genel Müdür Süleyman Aslan'ın da gözaltına alındığı operasyon nedeniyle Halkbank'ın hisselerinde kayıp, 10,76'yı gördü.

İstanbul ve Ankara'da bu sabah saatlerinde aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu piyasaları da vurdu.

Güne yatay başlaması beklenen Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetleri yüzde 5,65 oranında değer kaybederek, 70.616 puanda kaldı. Uzmanlar, bu rakamın Gezi Parkı olaylarının sıcaklığını koruduğu 20 Haziran'dan bu yanaki en düşük seviye olduğuna dikkat çekti.

Halkbank hisseleri düştü

Halkbank hisseleri Genel Müdür Süleyman Arslan'ın gözaltına alındığı haberlerinin ardından büyük kayıp yaşadı. Halkbank hisselerinin kaybı %10'i gördü.

İhlas Holding'de çift haneli düşüş

İhlas Holding ve şirketlerinin hisselerinde çift haneli düşüşler yaşandı. İhlas Holding hissesi günlük yüzde 12,12 düştü. İhlas Ev Aletleri hisselerinde günlük yüzde 10,91 düşüş yaşandı.

Trabzonspor'un hisseleri dalgalandı

Öte yandan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun tutuklandığı haberi de borsada Trabzonspor hisselerinin yüzde 5 düşmesine neden oldu. Hacıosmanoğlu tutuklanmadığını açıklamasına rağmen düşüş sürmeye devam etti. Hisseler günlük yüzde 9,16 kayıpla günü 4,96 liradan kapadı.

Emlak GYO sert düştü

İkincil halka arzını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Emlak GYO hisseleri yüzde 12,45 düşüşle 2,32 liraya düştü. Atakule GMYO, ve Yapı Kredi Koray GMYO hisseleri yüzde 10'un üstünde düşen diğer gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisseleri oldu.

Taraf hisseleri yükseldi

Operasyonun, Ağaoğlu ile iş yapan Emlak Konut GYO’ya da sıçrayacağı endişeleri, Emlak GYO hisselerini yüzde 11 düşürdü. Koza Grubu hisselerinde de sert satışlar gözlenirken, İpek Doğal enerji hisseleri yüzde 10 değer kaybetti.

Öte yandan polisin gerçekleştirdiği hemen her operasyon sırasında borsadaki hisseleri uçuşa geçen Taraf Gazetesi’nde de ilginç fiyat hareketleri yaşandı. İlk seansta yüzde 8 ile en çok yükselen hisse olan Taraff Gazetesi, gün içerisinde yüzde 14 yükselerek 8.36 TL’ye kadar çıktı. İkinci seansın ikinci yarısında düşüşe geçen hisse, 7.54 liraya indi.