Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 3 bakanın oğlu gözaltında

İstanbul'da bu sabah başlayan ve aralarında işadamı Ali Ağaoğlu’nun da bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu büyüdü. Gözaltına alınan isimler arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar da var.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, operasyon sonrası Sofya'da katılacağı programı iptal ederken oğlu Barış Güler, Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi. Bir kadınla birlikte hastaneye getirilen Güler için polis farklı bir önlem aldı. Sivil polis aracı hastane kapısına kadar yanaştırıldı. Siyah gözlük takan Barış Güler'ın içeri girerken yüzünü sakladığı görüldü. Barış Güler çıkışta net olarak görüntülendi.

İşte Barış Güler'in o fotoğrafı:

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile katılacağı Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisi’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin protokolün imza törenini iptal etti. Bu sabah saat 09.45’te Ekonomi Bakanlığı’nda yapılması planlanan törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek de katılacaktı.

İstanbul merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan iş adamı Ali Ağaoğlu'nun avukatı Ali Demirhan, "Ali Ağaoğlu şu an gözaltında. Gözaltı işlemi devam ediyor. Bittikten sonra size açıklayıcı bilgi vereceğiz" dedi.

Suçlamalar

Bir yıldır devam eden bir fiziki ve teknik takip süreci sonunda başlatılan soruşturmada "Rıza Sarraf’ın sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlere şüpheli para transferleri ve bakanların oğulları üzerinden Türk vatandaşlığı olmayan kişilere rüşvetle vatandaşlık verilmesini temin etme; Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu üzerinden rüşvet vererek ve bakanlığın yetkilerini kullanarak imar usulsüzlükleri, rant yolsuzlukları, yerel yönetimlerin imara açmadığı arazilerin rüşvetle bakanlık üzerinden illegal olarak imara açılması; Fatih Belediyesinin sit alanındaki arazilerin bakanlığın gücünü kullanarak illegal olarak imar ve inşaata açılması; Marmaray projesine ciddi zarar vereceği halde rüşvet karşılığında bazı arsalara imar ve inşaat izni vermek gibi suçlamalar" bulunuyor.