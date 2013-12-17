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Yolsuzluk kapsamında Fatih Belediyesi'nde arama yapılıyor

Fatih Belediye Başkanlığı binasında hareketlilik yaşanıyor. Sabah saatlerinde binaya geldiği belirtilen polislerin, içeride inceleme yapıyor ve hard disk'leri kopyalıyor

17 Aralık 2013 14:56

İstanbul ve Anakara'da bu sabah düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyon kapsamında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte çok sayıda memurun da gözaltına alındığı belirtildi. Sabah saatlerinde belediye binasına gelen ekiplerin bina içindeki aramaları sürüyor. Polislerin çok sayıda dosyaya el koyduğu söyleniyor.

Radikal gazetesinden Elif İnce'nin haberine göre; İstanbul'da düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'den sonra gözaltılar Fatih bölgesinden sorumlu kurullar da dahil olmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri'ne uzandı. Büyük Postane Caddesi'ndeki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri'nin bulunduğu binadan üç koruma kurulu müdürü ve iki kurul raportörü gözaltına alındı, polis kuruldaki dosyalara el koydu. ,

Gözaltına alınan isimler şöyle:

* İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yener Çavdar (Beyoğlu, Eyüp, Kağıthane ve Şişli'den sorumlu)
*2 Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Raşit Şentürk (Süleymaniye dışında Fatih İlçesi'ndeki tüm yenileme alanları, Tuzla ve Zeytinburnu yenileme alanlarından sorumlu)
* İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Günseli Aybay (Fatih ve Zeytinburnu'ndan sorumlu)
* İki kurul raportörünün de gözaltında olduğu öğrenildi.

 

Polisin araması sürüyor

 

Bu arada polisin hâlâ 1-2-3-4-5-6 no'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri ve İstanbul 1 ve 2 Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün bulunduğu binadan ayrılmadığı ve içeri giren herkesin kimliğini kontrol ettiği öğrenildi.

 

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